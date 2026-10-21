Král komentuje F1 za statisíce za víkend, v insolvenci ale přiznává příjem 19 tisíc. Novinářka odhalila rozpory

7. září 2026 dostala TV Nova výzvu insolvenčního soudu. Teprve z ní se podle svého mluvčího dozvěděla, že muž, který divákům vysvětluje strategii zastávek v boxech, je v oddlužení a dluží přes 12,5 milionu korun. O měsíc později vyšel na webu Page Not Found investigativní text novinářky Jany Dresselové. Ten ukázal rozpor, kolem kterého se teď celá kauza točí. Král soudu dokládá čistou mzdu kolem 18 až 19 tisíc, s občasnými odměnami zhruba 27 tisíc měsíčně. Firma PRAGA-Export, která ho zaměstnává, přitom podle dokumentů ve spisu vyfakturovala Nově za jeho činnost v roce 2025 přes milion korun a v roce 2026 do října dalších 590 tisíc. Za jeden komentátorský víkend F1 se podle Dresselové fakturovalo zhruba 100 až 200 tisíc korun, k tomu příprava materiálů. Tyto peníze ale nešly Královi. Inkasovala je firma. Proto je důležitější otázka než „kolik bere“: kdo vlastně vydělává na jeho jménu a mají z toho něco dostat i věřitelé?
Mzda 19 tisíc, faktury v řádu milionů
Rozpor má dvě strany a obě jsou doložené. Na jedné stojí Král jako zaměstnanec. Když soud v roce 2021 schvaloval oddlužení, vycházel z průměrného příjmu 15 850 korun měsíčně. V roce 2026 Král doložil čistých 18 až 19 tisíc. Majetek prakticky žádný.
Na druhé straně stojí faktury. Soud letos vyzval firmy, s nimiž Král spolupracuje, aby doložily, kolik skutečně vydělává. Dokumenty, které do spisu dorazily v září a říjnu, ukázaly toto:
- PRAGA-Export → TV Nova: přes 1 milion Kč za rok 2025, 590 tisíc Kč v roce 2026 do října,
- CS Promo → PRAGA-Export: 330 tisíc Kč ročně v letech 2024 a 2025 za Královy akce,
- TV Nova → PRAGA-Export od roku 2020: podle deníku iSport, který se odvolává na spis, celkem 6 445 202,77 Kč.
Fakturovaná částka není mzda. Firma z ní platí daně, režii a případně další lidi. Pro insolvenční řízení je ale podstatná z jiného důvodu: ukazuje, jakou cenu má Králova práce na trhu. Když za jeho víkend u mikrofonu někdo platí šestimístnou částku, těžko se obhajuje, že jeho výdělečné možnosti končí u 19 tisíc měsíčně.
Podle nás se celá kauza zužuje na jedinou otázku. Buď nízká mzda odpovídá skutečnému nastavení pracovního vztahu, nebo funguje jako přepážka, která od sebe odděluje Královu osobní povinnost splácet a tržní hodnotu jeho jména. Odpověď zatím chybí.
Dluhy z bytů na severu Čech
Formule 1 s dluhy nemá nic společného. Ty vznikly v Chomutově, Jirkově, Děčíně a Mostě. Rodina Králových tam podle reportáže Seznam Zpráv z roku 2021 skupovala desítky levných bytů. Část byla psaná přímo na Josefa Krále mladšího, část na firmu KRANE, jejímž majitelem byl rovněž on. Na byznysu se podíleli i jeho otec Josef Král starší a matka Věra Králová.
Vlastníci bytů neplatili společenstvím vlastníků jednotek příspěvky, energie ani služby. Náklady tak padaly na sousedy v domech. Následovaly exekuce a dražby, část majetku zmizela v konkursu firmy KRANE. Osobní dluhy mladšímu Královi zůstaly.
Mezi největšími věřiteli jsou podle dostupných informací:
|Věřitel
|Pohledávka
|SVJ Kyjická
|téměř 2,7 milionu Kč
|SVJ Borová (zastupuje advokát Jan Vondráček)
|přes 1 milion Kč
|další SVJ v Ústeckém kraji
|zbytek z celkových 12,5 milionu Kč
Král dnes tvrdí, že byl jako mladý „figurkou“ v pochybném byznysu svého otce a do situace se dostal „v podstatě nevědomky“. Proti tomu stojí doložený fakt, že byl s firmou KRANE dlouhodobě majetkově i personálně spojený a část bytů vlastnil přímo. Co přesně podle svých slov nevěděl a od kdy, zatím nevysvětlil.
Jak velká je propast mezi dluhem a splácením, ukazuje starší výpočet Seznam Zpráv. V roce 2021 Král splácel 3 568 korun měsíčně. Tímto tempem by dluh splatil za 5 054 měsíců. To je zhruba 421 let. K srpnu 2026 měl podle splátkového kalendáře uhrazeno přibližně 460 tisíc korun, tedy něco přes tři procenta.
Kdo na Králově jménu vydělává
Král je pro sponzory a televizi cenná značka. Bývalý formulový závodník, jezdec GT, spolupracovník Praga Cars, komentátor F1 na stanici Nova Sport a vedle Števa Eiseleho tvář populárního projektu EisKing. Na Instagramu ho sledovalo 85 tisíc lidí, než profil zrušil.
Ekonomicky ale tato hodnota teče přes firmy. PRAGA-Export fakturuje Nově za komentování, CS Promo fakturuje PRAGA-Exportu za akce. Král sám je v řetězci až na konci, jako zaměstnanec se mzdou kolem průměru dlužníků v oddlužení.
Jak moc z běžného profilu vybočuje, ukazuje srovnání s daty InsolCentra:
|
|Typický dlužník v oddlužení
|Josef Král
|Věk
|35 až 54 let
|36 let
|Měsíční příjem
|cca 20 tisíc Kč
|18 až 19 tisíc Kč čistého
|Výše dluhu
|průměrně 1,3 milionu Kč
|přes 12,5 milionu Kč
|Tržní hodnota práce
|odpovídá příjmu
|100 až 200 tisíc Kč fakturovaných za víkend
Věkem a deklarovaným příjmem tedy zapadá. Výší dluhu a hodnotou své práce rozhodně ne.
Nova se od kauzy distancuje opatrně. Mluvčí sportu Jakub Eichler Seznam Zprávám řekl, že Král z vlastní iniciativy dočasně pozastavil působení a televize to respektuje. Projekt EisKing reagoval v epizodě Debriefing 17/22 po Velké ceně Singapuru. Eisele prohlásil, že projekt „nikomu nic nedluží“ a že při Královi stojí. Král se omluvil a požádal, aby Eiseleho nikdo s jeho problémy nespojoval. Podrobnosti s odkazem na právníky nevysvětlil. Dodal jen, že až budou známy konkrétní informace, názor veřejnosti bude „diametrálně jiný“. Jaké informace měl na mysli, neupřesnil.
O čem teď rozhodne soud
Oddlužení není jen o tom, kolik dlužník aktuálně vydělává. Podle pravidel na portálu Justice musí přiznat všechny příjmy a vynaložit úsilí, aby věřitelům splatil co nejvíc. Zatajování příjmů nebo nevyužívání výdělečných možností je výslovně uvedeno jako důvod pro zrušení oddlužení.
Právě tento rámec se v posledních letech zpřísňuje. Ministerstvo spravedlnosti v srpnu 2026 spustilo aplikaci, která má soudům a správcům pomoct posoudit takzvaný příjmový potenciál. Tedy kolik by dlužník mohl vydělávat podle kvalifikace, praxe a situace na trhu, ne jen kolik uvádí na výplatní pásce. V nových oddluženích podle ministerstva činí průměrná měsíční splátka kolem 9 tisíc korun a věřitelé dostanou zhruba 40 procent. Králův případ ovšem běží ještě podle staršího pětiletého režimu.
Insolvenční správce Michal Žižlavský už v roce 2022 navrhoval Královo oddlužení zrušit kvůli nízkým příjmům. Po doplnění podkladů na návrhu netrval. Letos znovu prověřuje, zda Král své výdělečné možnosti využil. Zároveň Seznam Zprávám řekl, že sociální sítě samy o sobě skutečné příjmy nedokazují a rozhodovat se má podle prokázaných skutečností.
Pokud soud dospěje k závěru, že Král povinnosti neplnil, hrozí mu dvě věci: zrušení oddlužení, nebo nepřiznání osvobození od zbytku dluhů. Po zrušení by dluhy zůstaly snížené jen o zaplacené částky, úroky by se dopočítaly a při zjištěné nepoctivosti by se do oddlužení mohl vrátit nejdříve za pět let. Trestní zákoník sice zná trestný čin poškození věřitele, z dostupných zdrojů ale nevyplývá, že by byl Král stíhán nebo že by se čehokoli takového dopustil.
Dá se čekat, že klíčovým podkladem budou právě faktury PRAGA-Exportu. Soud z nich nevyčte, kolik Král bere. Vyčte z nich ale, kolik by brát mohl.
Na jedné straně stojí sousedé z paneláků v Chomutově a Jirkově, kteří léta doplácejí za cizí neplacené byty. Na druhé milionové faktury za hlas, který zná každý český fanoušek formule 1. Mezi nimi je mzda 19 tisíc korun a soud, který teď musí rozhodnout, zda je to skutečný strop, nebo jen účetní hranice.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta