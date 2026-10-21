Dobrý člověk s Florence Pugh obsahuje chybu přímo v osudné autonehodě. Prozrazuje ji displej telefonu

Dobrý člověk, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Dobrý člověk, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Dobrý člověk, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Dobrý člověk, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Dobrý člověk, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Dobrý člověk, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Dobrý člověk, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Dobrý člověk, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Dobrý člověk, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Dobrý člověk, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima
V dramatu Dobrý člověk z roku 2023 hraje Florence Pugh ženu bojující se závislostí na lécích. Režisér Zach Braff psal hlavní roli přímo pro ni, protože v té době tvořili pár. Jejich tříletý vztah ale na začátku roku 2022 po skončení natáčení skončil. Tragická nehoda spojí dva lidi
Úspěšná Allison v podání Florence Pugh zaviní dopravní nehodu, při které zemře sestra jejího snoubence. Svatba se nekoná a mladá žena se snaží utlumit bolest pomocí opiátů. Když se rozhodne se závislostí bojovat a začít znovu, potká Daniela, kterého hraje Morgan Freeman. Otec jejího bývalého partnera se naopak vyrovnává se ztrátou vlastní dcery. Navzdory počáteční nenávisti k sobě oba postupně hledají cestu.
Režisér a scenárista Zach Braff vymyslel postavu Allison na míru pro Florence Pugh, se kterou tehdy žil. Jejich tříletý vztah se ale rozpadl nedlouho po dokončení filmu na začátku roku 2022. Snímek začal vznikat během pandemie, kdy měl filmař dostatek času na psaní většího projektu. V březnu roku 2021 pak začala společnost MGM jednat o získání práv v rámci mnohamilionové transakce a na podzim téhož roku se film začal natáčet.
Morgan Freeman přijal roli hned druhý den
Tvůrce filmu chtěl k mladé herečce obsadit mnohem zkušenějšího a velmi uznávaného kolegu. Původně vůbec nepočítal s tím, že by herec formátu Morgana Freemana kývl na nabídku v relativně malé nezávislé produkci. Podle dostupných zpráv si ale přečetl scénář a ozval se hned následující den s tím, že se v postavě Daniela vidí.
V jedné ze scén si Allison prohlíží Danielovu modelovou železnici a ptá se ho, jestli ho její řízení baví proto, že si může hrát na boha. Jde o úsměvnou narážku, protože Morgan Freeman roli boha skutečně ztvárnil, a to v úspěšné komedii Božský Bruce.
Motiv železnice vychází z režisérova dětství
Právě modelové vlaky se do scénáře dostaly přímo z režisérových vzpomínek. V dětství měl Braff vláčky ve sklepě úplně stejně jako filmový Daniel. Kdykoli cítil zmatek, uchyloval se k nim, protože ho uklidňovaly a vytvářely svět, který mohl sám plně ovládat.
Většina natáčení probíhala během pouhých šestadvaceti dnů ve městě South Orange v New Jersey, kde režisér vyrůstal. Lokální vlak se navíc stal důležitým vizuálním prvkem celého dramatu. Svůj snímek Braff v závěru věnoval otci Haroldovi, sestře Shoshanah a herci Nicku Corderovi, kteří zemřeli v letech 2018 a 2020.
Florence Pugh nahrála pro film dvě vlastní písně
Představitelka hlavní role napsala a sama nazpívala dvě skladby, kytarovou píseň The Best Part a klavírní I Hate Myself. Hudbu tvořila ve snaze pochopit, jak moc zlomeně se její postava během zotavování cítí. Obě písně nahrála dvakrát, jednou přímo jako filmová Allison a podruhé sama za sebe pro vydání oficiálního soundtracku. Vlastní hudba vynesla tvůrcům Carymu Brothersovi a Scottu Effmanovi nominaci za nejlepší původní píseň v nezávislém filmu na udílení cen Hollywood Music in Media Awards.
Zach Braff měl také velmi konkrétní představu o oblečení hlavní hrdinky. Trval na tom, že Allison musí nosit žluté hedvábné kimono. Ve všech ostatních ohledech nechal herečce Florence Pugh i kostýmním výtvarníkům naprosto volnou ruku.
Podle scénáře je postavě Allison šestadvacet let a studentce Ryan šestnáct. Mezi herečkami Florence Pugh a Celeste O’Connor je ale ve skutečnosti věkový rozdíl necelé tři roky. Pugh hrála ženu zhruba ve svém vlastním věku, zatímco tehdy třiadvacetiletá O’Connor se musela vtělit do role středoškolačky. Snímek navíc znamenal herecký debut pro Oliho Greena v roli Thomase.
Čas na displeji telefonu neodpovídá skutečnosti
V dramatu se objevilo několik drobných technických a lokačních nesrovnalostí. Daniel v jedné chvíli říká, že si Allie otevřela aplikaci s mapami v čase 17:36:22 a k samotnému nárazu došlo v 17:36:24. Přímo ve scéně autonehody ale mezi těmito dvěma okamžiky uplynou na obrazovce více než dvě vteřiny.
Filmaři také natáčeli na odlišné železniční stanici, než jakou uvádějí. Zastávka South Orange je ve skutečnosti stanice Mountain. Skutečná stanice v South Orange se nachází na vyvýšeném místě, filmová verze leží v úrovni okolního terénu. V jiné scéně po společné večeři zase chybí u vchodu do Danielova domu venkovní skleněné dveře.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).