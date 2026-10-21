Petici proti běžeckému areálu na Rejvízu již podepsalo téměř dva tisíc lidí

Petici proti běžeckému areálu na Rejvízu již podepsalo téměř dva tisíc lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Petici proti běžeckému areálu na Rejvízu již podepsalo téměř dva tisíc lidíZdroj: Olomoucký kraj
Článek byl publikován 21.10.2026 17:09
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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