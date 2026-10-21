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Kapustové karbanátky nemusí být nudné. Se zlatavou kůrkou a správným dochucením chutnají skvěle

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Kapustové karbanátky patří k jídlům, která nevypadají jako hvězda nedělního oběda, ale na talíři udělají víc práce, než by člověk čekal. Když se kapusta dobře vymačká a směs se zbytečně nepřežene strouhankou, vzniknou šťavnaté karbanátky, které si rozumí hlavně s bramborovou kaší politou máslem.
Fotografie ke kapustovým karbanátkům

Fotografie ke kapustovým karbanátkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kapustové karbanátky nejsou nouzovka ze školní jídelny: Křupavé placičky, po kterých se doma jen zapráší
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 17:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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