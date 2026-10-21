Kapustové karbanátky nemusí být nudné. Se zlatavou kůrkou a správným dochucením chutnají skvěle

patří k jídlům, která má spousta lidí spojená s domovem nebo školní jídelnou. V běžném vaření se na ně ale často Kapustové karbanátky zapomíná, možná trochu neprávem. Složité na nich není skoro nic: kapusta se povaří, žemle se nechají změknout v mléce, přidá se česnek, vejce a hlavně se z kapusty musí dostat přebytečná voda. Pak už zbývá jen vytvarovat karbanátky a osmažit je. Nejlépe chutnají s a kouskem másla, bez dalších velkých nápadů. bramborovou kaší
Jedna věc se vyplatí nepodcenit hned na začátku:
kapustu je potřeba opravdu důkladně vymačkat. Když v ní zůstane moc vody, směs se rozjede, člověk začne dosypávat strouhanku a z jemných je karbanátků najednou hutná placka. Jíst se to dá, ale není to ono. Někde se kapusta jen krátce spaří, jinde se vaří zhruba čtvrt hodiny. Pro tuhle verzi je lepší delší povaření, listy změknou a při sekání ani míchání tolik nezlobí . Recept na zlatavé kapustové karbanátky
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme
Základ směsi: 2 menší kapusty 1 cibule 3 žemle mléko dle potřeby 3 vejce 2 stroužky česneku 50 g tuku
Dochucení a obalení: sůl pepř majoránka strouhanka dle potřeby 4 lžíce mouky Postup přípravy klasických kapustových karbanátků
1.
Kapustu očistěte, nakrájejte na větší kusy a dejte do osolené vody. Vařte přibližně 15 minut. Potom ji slijte a nechte chvíli zchladnout. Horká kapusta se vymačkává dost nepříjemně a popálené prsty za to nestojí.
2.
Žemle nakrájejte na menší kousky a zalijte mlékem. Mléka dejte jen tolik, aby změkly, nemají v něm plavat jako polévka. Po chvíli je lehce vymačkejte. Foto: Cooky.cz, Kapustové karbanátky nejsou nouzovka ze školní jídelny: Křupavé placičky, po kterých se doma jen zapráší
3. Uvařenou
kapustu vezměte do rukou a pořádně z ní vymačkejte vodu. Pak ji nasekejte nadrobno. Kdo chce, může ji krátce projet mixérem, ale jen opatrně, ne na hladkou kaši. Přidejte vymačkané žemle.
4. Na pánvi rozehřejte
tuk a osmahněte na něm najemno nakrájenou cibuli. Měla by zesklovatět, klidně může chytit i lehce zlatou barvu. Přesuňte ji ke kapustě, přidejte vejce, utřený česnek, sůl, pepř a majoránku.
5. Všechno promíchejte a podle potřeby přisypte
strouhanku. Směs má držet pohromadě, ale nemá být suchá a těžká. Pokud se na první pohled zdá trochu měkčí, dejte jí chvilku. Strouhanka ještě část vlhkosti natáhne.
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6. Z hotové směsi vytvarujte karbanátky, obalte je v
mouce a smažte na rozpáleném tuku z obou stran dozlatova. Většinou stačí zhruba 3 až 4 minuty z každé strany.
7. Podávejte nejlépe s
bramborovou kaší a rozpuštěným máslem. U kapustových karbanátků se dietní dojem obvykle neřeší, a upřímně, moc by jim neslušel.
TIP: Pokud máte rádi výraznější chuť, přidejte do směsi špetku drceného kmínu. S kapustou funguje překvapivě dobře. Jde to i jinak?
Pro vydatnější oběd se dá ke kapustě přidat také
. V receptech se tahle varianta objevuje často a dává smysl. Kapusta karbanátky trochu odlehčí, přitom jim nechá šťavnatost. Stačí několik listů krátce povařit, zchladit, důkladně vyždímat a nasekat. mleté maso
Někdo dává kapustové karbanátky do trouby a místo většího množství strouhanky používá vločky. Jde to a výsledek bývá dobrý. Klasicky smažená verze má ale křupavější okraj, který k tomuhle jídlu prostě patří. Když nějaké karbanátky zůstanou, dají se druhý den sníst i studené, třeba s chlebem a hořčicí. Do krabičky na oběd docela vděčná věc, hlavně ve dnech, kdy není čas nic velkého vařit.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline