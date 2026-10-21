Čokoládová roláda jako z cukrárny nemusí zabrat celé odpoledne. Tenhle recept zvládnete do hodiny

patří mezi Čokoládová roláda , které na první pohled vypadají složitě, ale ve skutečnosti zvládne přípravu každý. dezerty Klíč je v technice: správně vyšlehaný sníh z bílků, krátká doba pečení a rychlé přetočení na pomoučněný papír. Náplň tvoří pařížský krém z kvalitní hořké čokolády a smetany, který se připravuje den předem. Výsledek? Vláčná roláda, která se krásně řeže a vydrží šťavnatá i druhý den. Čokoláda s vysokým obsahem kakaa: proč se vyplatí neslevit z kvality
U
není čokoláda jen drobná přísada na chuť. Rozpouští se přímo ve pařížského krému smetaně a po nočním vychlazení se z ní šlehá krém, který má držet tvar, být hladký a nezatížit celé sousto. Hořká čokoláda se 70 % kakaa tady udělá znatelný rozdíl; levnější tabulka se často projeví až druhý den, kdy krém není tak čistý ani pevný. Recept na čokoládovou roládu s pařížským krémem
Ingredience pro přípravu
Těsto: Vejce – 5 až 6 ks podle velikosti Cukr krupice – 5 vrchovatých lžic Polohrubá mouka – 5 vrchovatých lžic Olej – 5 lžic Sůl – špetka
Pařížský krém: Smetana ke šlehání 33 % – 250 ml Hořká čokoláda se 70 % kakaa – 150 g Cukr krupice – 1 lžíce
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Pařížský krém začněte chystat už den předem. Bez pořádného vychlazení v lednici se pak šlehá hůř a nemusí mít správnou konzistenci.
1.
Pařížský krém den předem: Smetanu se lžící cukru zahřejte až k varu. Ve chvíli, kdy začne vařit, ji odstavte a přidejte nalámanou hořkou čokoládu. Míchejte, dokud se čokoláda nerozpustí a směs nebude hladká, tmavá a lesklá. Nechte ji dojít na pokojovou teplotu, přikryjte a dejte do lednice do druhého dne.
2. Druhý den krém vytáhněte z lednice a vyšlehejte ručním mixérem. Má být hustý a nadýchaný, ale nepřešlehaný. Pak ho na chvíli odložte stranou.
3. Troubu nastavte na
220 °C. Plech vyložte pečicím papírem a papír lehce vymažte, případně postříkejte olejem.
4. Oddělte bílky od žloutků. Bílky dejte do čisté mísy, přisypte špetku soli a šlehejte, až se vytvoří polotuhý sníh.
5. Cukr krupici přidávejte postupně, ideálně po lžících, a dál šlehejte. Výsledný sníh má být pevný; když mísu opatrně nakloníte, neměl by se sunout po stěně.
6. Za stálého šlehání přidejte žloutky, jeden po druhém. Každý nechte dobře zapracovat, teprve potom přidejte další.
7. Přilijte olej. I tady postupujte po lžících a každou dávku krátce zašlehejte.
Nakonec přijde polohrubá mouka
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8. Vmíchávejte ji po lžících stěrkou, zespodu nahoru, spíš klidně než rychle. Těsto by nemělo zbytečně spadnout.
9. Těsto rozetřete na připravený plech do obdélníku vysokého zhruba 1 cm. Nemusí to být geometrická práce, jen ať je vrstva pokud možno stejně vysoká.
10. Pečte při
220 °C asi 5 minut. Tady je lepší stát poblíž trouby, protože každá peče trochu jinak. Plát je hotový, když při lehkém dotyku pruží a okraje se začínají odlepovat od papíru. Suchý plát se pak při stáčení mstí.
11. Zatím si připravte čistý arch pečicího papíru a poprašte ho moukou. Upečené těsto hned po vytažení z trouby překlopte na pomoučněný papír a původní pečicí papír opatrně stáhněte.
12. Plát nechte krátce zchladnout, ale nenechte ho úplně vystydnout. Mírně teplé těsto se stáčí ochotněji a méně praská.
13. Na zchladlé těsto rozetřete pařížský krém. U jednoho kratšího okraje nechte asi 2 cm bez náplně, protože krém se při rolování ještě trochu posune.
14. Pomocí papíru těsto opatrně srolujte. Držte roládu pevně, ale nemačkejte ji silou. Hotový váleček zabalte do papíru a dejte nejméně na 30 minut do lednice, aby krém zpevnil.
15. Před podáváním krájejte ostrým nožem na plátky. Navrch se hodí moučkový cukr nebo nastrouhaná čokoláda.
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Pařížský krém je u čokoládové rolády sázka na jistotu. Kdo chce jednou něco jiného, může použít tvarohový krém z dobře odkapaného tvarohu a moučkového cukru. Pro jemnější výsledek se do něj dá vmíchat trochu vyšlehané smetany. Malá lžička rumu nebo vanilkového extraktu v krému taky udělá své; není to velká změna v postupu, ale v chuti ji poznáte.
Největší slabé místo bývá pečení. Teplota 220 °C a zhruba 5 minut zní skoro málo, jenže u tenkého plátu to stačí. Raději troubu zkontrolujte o minutu dřív, než potom zachraňovat vysušené těsto, které se při rolování láme. A pomoučněný papír pod upečeným plátem opravdu nevynechávejte. Jakmile se těsto přichytí, moc prostoru na elegantní opravu nezbývá.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz