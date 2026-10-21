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Čokoládová roláda jako z cukrárny nemusí zabrat celé odpoledne. Tenhle recept zvládnete do hodiny

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Čokoládová roláda patří mezi dezerty, které na první pohled vypadají složitě, ale ve skutečnosti zvládne přípravu každý. Klíč je v technice: správně vyšlehaný sníh z bílků, krátká doba pečení a rychlé přetočení na pomoučněný papír. Náplň tvoří pařížský krém z kvalitní hořké čokolády a smetany, který se připravuje den předem. Výsledek? Vláčná roláda, která se krásně řeže a vydrží šťavnatá i druhý den.
Čokoládová roláda

Čokoládová roláda

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když jogurt zachrání snídani: Jogurtové lívance jsou vláčné, jednoduché a voní tak, že svolají celou domácnost
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 16:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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