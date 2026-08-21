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Uživatel žádal výměnu RTX 3070, která byla chybně sestavena, Gigabyte ho odmítl

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Majitel GeForce RTX 3070 od společnosti Gigabyte zjistil, že výrobce při montáži chladiče zapomněl odstranit ochrannou fólii, která pět let provozu zhoršovala chlazení napájecích obvodů…
Gigabyte GeForce RTX 3070

Gigabyte GeForce RTX 3070

Zdroj: buczi94
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