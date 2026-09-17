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Indiánský náčelník vyrábí v zoo dvě tradiční domorodé lodě z topolových kmenů

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Náčelník indiánského kmene Yekuana z Venezuely Denys Rodriguez alias Ede Kumandy vyrábí v těchto dnech dvě domorodé lodi z kmenů stromů v plzeňské zoo. Stanou se součástí expozice. Náčelník, jehož jméno zní v překladu Paprsek světla, není v Plzni poprvé. Už před 13 lety vybudoval v zoo chýši zvanou Churuata v sousedství voliéry kondorů.
Indiánský náčelník vyrábí v zoo dvě tradiční domorodé lodě z topolových kmenů

Indiánský náčelník vyrábí v zoo dvě tradiční domorodé lodě z topolových kmenů

Zdroj: Kateřina Misíková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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