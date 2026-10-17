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Hradecké aquacentrum přidá o prázdninách 20 minut zdarma

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Podzimní prázdniny mohou být v Hradci Králové ještě o něco příjemnější. Hradecké aquacentrum během nich nabídne návštěvníkům ke každému vstupu dvacet minut pobytu navíc zdarma. Akce potrvá celý týden a potěší děti i dospělé.
Hradecké aquacentrum přidá o prázdninách 20 minut zdarma

Hradecké aquacentrum přidá o prázdninách 20 minut zdarma

Zdroj: Správa nemovitostí Hradec Králové
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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