Hradecké aquacentrum přidá o prázdninách 20 minut zdarma

Hradecké aquacentrum přidá o prázdninách 20 minut zdarmaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hradecké aquacentrum přidá o prázdninách 20 minut zdarmaZdroj: Správa nemovitostí Hradec Králové
Článek byl publikován 17.10.2026 09:42
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →