Trenér Slavie Trpišovský řeší přetlak v kádru. Pryč z Edenu musí další tři hráči

Dne 13. července 2026 sedl Jindřich Trpišovský před novináře a řekl nahlas to, co se v Edenu řešilo už od prvního dne letní přípravy. „Nastává selekce.“ Ne krizová, ne chaotická, ale plánovaná. Slavia si za poslední měsíce nashromáždila víc použitelných fotbalistů, než kolik jich unese ligovo-evropský provoz. Na první kemp v Rakousku vyrazilo 26 hráčů, jenže bez deseti reprezentantů. Jakmile se ti vrátili, narostl kádr do rozměrů, které nedávají smysl. A tak se teď neřeší, koho přivést, ale koho pustit.
Čísla, která mluví jasně
Stačí otevřít aktuální soupisku Slavie a spočítat řádky. Pětatřicet jmen. Brankáři, stopeři, krajní obránci, záložníci, křídla, útočníci, na každém postu je přetlak. Trpišovský přitom veřejně přiznal, že jasno má zhruba o devatenácti hráčích pro podzim. Zbytek se bude řešit „formou hostování nebo přestupu“.
Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskovce 23. července doplnil druhou půlku rovnice: další standardní příchody Slavia neplánuje. Pokud se nestane něco mimořádného, přestupové okno dovnitř je zavřené. Osa celého léta je tedy jednoznačná, zeštíhlování, ne další nafukování.
Kdo stojí na hraně
Mezi jmény, která se v kontextu letní selekce skloňují nejčastěji, figurují tři hráči s odlišnými příběhy, ale společným jmenovatelem: v užším kádru pro ně aktuálně nevychází jasná role.
Sahmkou Camara přišel do Slavie jako rozvojový stoper ze švýcarského Stade Lausanne Ouchy a okamžitě zamířil na hostování do Karviné. Tam prošel výrazným vývojem: z 12 ligových startů a 1 044 minut v první sezoně vyrostl na 31 zápasů a 2 597 minut v té druhé. Minutáž se víc než zdvojnásobila. Jenže průlom do slávistického jádra, kde stoperskou hierarchii drží Holeš, Chaloupek, Ogbu, Zima nebo Vlček, zatím nenastal.
Albert Labík se vrátil z Karviné s 24 ligovými zápasy, téměř dvěma tisíci minutami, dvěma góly a čtyřmi asistencemi. Univerzální hráč, který 26. července nastoupil v základu Slavie proti Slovácku. Jeho jméno se v zákulisí spojuje i s ambiciózním nováčkem Artis Brno, který se do Chance Ligy dostal administrativní cestou a za nímž stojí podnikatel Igor Fait s deklarovanými investicemi v desítkách milionů. Konkrétní cifru údajné nabídky za Labíka se ale zatím nepodařilo ověřit z důvěryhodného zdroje.
Denis Halinský měl podle plánu po hostování v Teplicích definitivně zakotvit v A-týmu. Slavia mu v prosinci 2025 prodloužila smlouvu a Trpišovský tehdy mluvil o tom, že se v létě „definitivně zařadí do kádru“. Jenže teplická čísla (13 ligových zápasů, 1 033 minut, gól a asistence) nevypadají přesvědčivě vedle Mikuláše Konečného, který v Pardubicích nasbíral 21 startů a 1 812 minut a v prvním kole nové sezony šel rovnou do základní sestavy Slavie. Halinského pozici navíc zkomplikovalo svalové zranění z přípravného zápasu proti Slovanu Bratislava.
Proč nejde o „vyhazov“, ale o logiku kádru
Slavia neredukuje z nouze. Redukuje, protože si to může dovolit. Na každém postu má víc variant, než kolik jich dokáže smysluplně vytížit v režimu liga plus evropské poháry. Klub už v létě poslal Micheze na hostování do Olomouce bez opce, prodal Bužka a Kušeje uvolnil s opcí. Trojice Camara, Labík a Halinský představuje další vlnu téhož procesu.
Klíčové je rozlišit dvě cesty. Hostování dává smysl u hráčů, které chce Slavia dál rozvíjet a sledovat, typicky mladí stopeři nebo univerzálové, kteří potřebují pravidelné minuty. Přestup je řešení pro ty, u nichž se okno do základní sestavy reálně neotevírá a klub může zpeněžit investici. U každého z trojice se forma odchodu teprve dojednává a přestupové okno běží až do 8. září.
Co rozhoduje: minuty, ne zásluhy
Povedené hostování v Karviné nebo Teplicích je vizitka, ne vstupenka. Trpišovský to naznačil, když mluvil o „chemii týmu“ a „zastupitelnosti“. V praxi to znamená, že rozhoduje okamžitá použitelnost pro titul a Evropu, ne loajalita nebo předchozí výkony jinde. Konečný přeskočil Halinského ne proto, že by byl výrazně talentovanější, ale proto, že měl víc minut, víc zápasů a v rozhodující chvíli byl zdravý. Camara vyrostl v Karviné, ale stoperská konkurence v Edenu je tak hustá, že i solidní ligový stoper se ocitá za pátým, šestým jménem v pořadí.
Pro Slavii je tahle selekce luxusní problém. Pro hráče, kteří stojí na hraně, je to signál: buď teď, nebo jinde.
Letní přestupové okno se zavře 8. září. Do té doby musí Trpišovský z pětatřiceti jmen vytesat kádr, se kterým půjde do podzimu. Tři místa navíc jsou jasná, zbývá domluvit adresy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl