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Otočte obal šunky v obchodě. To, co tam najdete, vám vysvětlí, proč Němci jedí lépe za stejné peníze

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Dennívýzva
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Šunku si rád dopřeje naprosto každý Čech. Inspekce nicméně dokázala, že to, co si kupujeme u nás, je pouze laciná parodie na Německo.
Otočte obal šunky v obchodě. To, co tam najdete, vám vysvětlí, proč Němci jedí lépe za stejné peníze

Otočte obal šunky v obchodě. To, co tam najdete, vám vysvětlí, proč Němci jedí lépe za stejné peníze

Zdroj: Pohled 111 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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