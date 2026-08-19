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Historický most přes Labe v Kuněticích by mohl stát jinde

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Správa a údržba silnic Pardubického kraje zatím nemá jasno v tom, co bude s historickým mostem přes Labe v Kuněticích. Konstrukce z roku 1948…
Most_v_Kuněticích_02

Most_v_Kuněticích_02

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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