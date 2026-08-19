Se stahováním aktualizace neváhejte, stojí za to. Samsung vydal novou verzi, která vám pomůže a zachrání vás

Nejde o jeden velký firmware od Samsungu, jak by se mohlo zdát na první pohled. „Nová verze“ je ve skutečnosti balík pěti systémových komponent od Googlu (Android AICore, Android CallCore, Android System Intelligence, služby Google Play a Quick Share Interoperability Extension), které se na zařízeních Galaxy doručují průběžně prostřednictvím systémových služeb Googlu a Obchodu Play. Právě proto je snadné je přehlédnout. A právě proto stojí za to je po nabídnutí neodkládat. Jedna z nich, CallCore, totiž nově umí identifikovat podvodné hovory ještě během vyzvánění. Další opravují bezpečnostní mezery, řeší problémy s oprávněními při sdílení a vylepšují lokální funkce umělé inteligence. Dohromady tvoří vrstvu ochrany, která běží pod povrchem systému a průběžně zpevňuje obranu vašeho telefonu.
Co přesně v balíku najdete
Každá z pěti komponent řeší jinou část systému. Podle oficiálních poznámek k vydání od Googlu přináší srpnová vlna tyto změny:
- Google Play services v26.32 přidává funkci Quick Start přes stávající Android, nové sdílení souborů a kontaktů dotykem a beta přepínače v Cross Devices Services.
- Android AICore vylepšuje streamování zvuku, zvyšuje efektivitu a rozšiřuje diagnostiku. Jde o komponentu, která provozuje generativní AI přímo v telefonu, bez nutnosti odesílat data do cloudu.
- Android System Intelligence B.28/C.6 přináší opravy chyb a údržbu. Tato služba pohání chytré funkce, jako je inteligentní výběr textu, návrhy aplikací nebo akce v notifikacích.
- Android CallCore je nejviditelnější novinka pro běžného uživatele. Podle stránek na Google Play poslední aktualizace přidala identifikaci podvodných hovorů, tedy telefonátů, které se snaží vylákat osobní údaje nebo peníze.
- Quick Share Interoperability Extension opravuje problémy s oprávněními u některých zařízení a zvyšuje spolehlivost sdílení.
Žádná z těchto položek není dramatická sama o sobě. Dohromady ale pokrývají bezpečnost i každodenní funkce, které využíváte, aniž byste o nich přemýšleli.
Proč neváhat a jak na to
Systémové služby Google se standardně aktualizují automaticky. Jenže „standardně“ neznamená „okamžitě“. Distribuce probíhá postupně, podle regionů a modelů, a váš telefon může čekat dny, než si aktualizaci sám vyzvedne. Ruční kontrola může celý proces urychlit.
Na Samsung Galaxy máte dvě cesty. Pro klasickou systémovou aktualizaci: Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout a nainstalovat. Pro aktualizaci systému Google Play: Nastavení → Zabezpečení a soukromí → Aktualizace → Aktualizace systému Google Play → Stáhnout a nainstalovat. Případně přes O telefonu → Informace o softwaru → Aktualizace systému Google Play. Obě cesty popisuje Samsung CZ na svých stránkách podpory.
Některé aktualizace vyžadují restart. Trvá to minutu, možná dvě. Za tu minutu získáte opravy, které by jinak čekaly v řadě.
Kterých modelů Galaxy se to týká
Jeden oficiální seznam pro celý balík neexistuje, protože každá komponenta má jinou kompatibilitu. Služby Google Play a další systémové služby míří obecně na certifikovaná zařízení s Androidem, tedy na drtivou většinu telefonů a tabletů Galaxy. AICore vyžaduje minimálně Android 14 a jeho dostupnost se liší podle konkrétního modelu. Quick Share na Galaxy funguje na smartphonech a tabletech s Androidem 10 a One UI 2.1 nebo novějším. CallCore je infrastruktura pro telefonování, takže čistě Wi-Fi tablety bez SIM na něj prakticky nedosáhnou.
Jako rozumné vodítko poslouží seznam zařízení s podporou Galaxy AI na Samsung CZ: řady Galaxy S22 až S26, Z Fold5 až Z Fold8, Z Flip5 až Z Flip8 a tablety Tab S8 až Tab S11. U těchto modelů dává AICore největší praktický smysl, i když formálně nejde o tvrdý výčet všech zařízení s touto jednou komponentou.
Není to firmware, není to One UI 9, a přesto je to důležité
Tady je klíčové rozlišení. Měsíční bezpečnostní záplata Androidu je součástí firmwaru, který Samsung vydává pro vybrané modely a kombinuje v něm opravy od Googlu i vlastní záplaty. Její načasování se liší podle trhu, modelu a operátora. Naproti tomu systémové služby Google jsou modulární aktualizace oddělených balíčků, které Google posílá přímo a zpravidla rychleji, ale s užším záběrem.
A pak je tu One UI 9, velký systémový upgrade, který už není jen budoucí záležitostí. Beta byla oznámena 12. května 2026 pro řadu Galaxy S26 a oficiální distribuce odstartovala na Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 a Z Flip8. One UI 9 přináší redesign navigace, rozdělenou obrazovku, vylepšený DeX, proaktivní upozornění na ochranu a přehled aktivity AI asistenta. To je jiná liga než dnešní pětice systémových služeb.
Jenže právě proto má smysl brát i tyto „neviditelné“ aktualizace vážně. Jsou to základy, na kterých velké upgrady stojí. Srpnový bezpečnostní bulletin Androidu potvrzuje, že aktuální bezpečnostní opravy řeší reálné zranitelnosti v ekosystému Androidu a Google uživatele vyzývá k aktualizaci. Nejde o poplašnou zprávu o jednom konkrétním útoku. Jde o typ údržby, kterou je rozumné nepřeskakovat, protože běží pod povrchem a řeší problémy průběžně.
Dvě minuty v nastavení, restart a máte klid. Včetně telefonu, který vás příště upozorní, že ten neznámý hovor z cizího čísla je s vysokou pravděpodobností podvod.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman