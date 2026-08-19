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Inženýr, který vedl Schumachera i Hamiltona, teď formuje devatenáctiletého lídra

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Kimi Antonelli vede mistrovství světa o padesát bodů a mluví se o něm jako o rekordmanovi v čekání. Toto Wolff ovšem tvrdí, že za tou proměnou nestojí jen jezdcův talent. Ukázal na muže, který dvacet let sedí na pit wallu a nikdy nezvyšuje hlas.
Inženýr, který vedl Schumachera i Hamiltona, teď formuje devatenáctiletého lídra

Inženýr, který vedl Schumachera i Hamiltona, teď formuje devatenáctiletého lídra

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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