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Horoskop na dnešní den: pátek 13. listopadu 2026

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Je pátek třináctého. Pokud čekáte černou kočku, rozbité zrcadlo a žebřík přes chodník, hvězdy jsou tentokrát podstatně střízlivější. Měsíc je celý den v Kozorohu, takže místo pověr připomíná účty, termíny, rozdělané věci a jednoduchou otázku: Co dnes můžu opravdu dokončit?
Horoskop na dnešní den: pátek 13. listopadu 2026

Horoskop na dnešní den: pátek 13. listopadu 2026

Zdroj: horoskop
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 13.11.2026 05:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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