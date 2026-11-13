Horoskop na dnešní den: pátek 13. listopadu 2026

Ráno se Měsíc příznivě propojuje s Merkurem, takže první část dne může být dobrá na telefonát, vyjasnění informace nebo návrat k záležitosti, která se poslední týdny motala v kruhu. Odpoledne už bude trochu těžší. Kolem 14:52 českého času vytváří Měsíc kvadraturu se Saturnem a můžeme narazit na překážku, pravidlo nebo vlastní únavu. Pak ale přichází důležitý obrat.
V 16:53 se Merkur ve Štíru po téměř třech týdnech retrográdního pohybu obrací do přímého směru. Informace, domluvy a rozhodnutí, které se v poslední době komplikovaly, se mohou postupně začít vyjasňovat. Neznamená to, že v 16:54 zazvoní telefon a všechny problémy zmizí. Merkur se po obratu pohybuje velmi pomalu a do konce listopadu ještě prochází oblastí, kterou už jednou prošel.
Také Venuše je téměř na místě a v českém čase se do přímého směru otočí až v noci na sobotu. Ve vztazích, penězích a otázkách typu „co se mi vlastně líbí a co chci“ proto ještě není nutné mít poslední slovo.
Heslo dne: Co se dlouho zamotávalo, se začíná rozmotávat. Netahejte ale za všechny provázky najednou.
Dnešní praktická drobnost: Nedávejte jablka k jiné zelenině
Máte ve sklepě, spíži nebo komoře bedýnku jablek a vedle ní mrkev, zelí, cibuli či další zeleninu? Dnes se tam podívejte. Ovoce a zeleninu je vhodné skladovat odděleně. Zrající ovoce, například jablka, uvolňuje etylen – plyn, který může urychlovat zrání a stárnutí okolní zeleniny, a tím zkrátit dobu, po kterou vydrží. Ovoce navíc může snadno přebírat výrazné pachy například od cibule.
Prakticky tedy stačí tři věci: oddělit bedýnku s jablky od zeleniny, zkontrolovat plody a odstranit ty, které už se začínají kazit, a pokud můžete, skladovací prostor občas vyvětrat. Nemusíte kvůli tomu přestavovat celý sklep. Ale jestli máte jablka, cibuli, mrkev a brambory naskládané těsně vedle sebe jako cestující v pátečním autobuse, trochu prostoru jim prospěje.
Beran
Dnešek může začít trochu pracovněji, než by se vám na pátek líbilo.
Měsíc v Kozorohu zvýrazňuje cíle, výsledky a záležitosti, které jste někomu slíbili nebo chcete dotáhnout sami pro sebe. Něco může vyžadovat větší disciplínu než nadšení.
Dopoledne se vám může podařit vyřešit starší problém, zvlášť pokud jde o peníze, smlouvu nebo nějakou citlivější dohodu. Merkur se konečně obrací do přímého směru a informace, které chyběly, mohou začít přicházet.
Odpoledne ale netlačte na pilu. Měsíc se Saturnem může přinést pocit, že všechno jde příliš pomalu.
Beran v takové chvíli často zkouší přidat sílu.
Dnes bude účinnější přidat trpělivost.
Večer už nemusíte dokazovat, kolik jste toho zvládli.
Páteční rada Beranům: Když dnes něco stojí, nejdřív zjistěte proč. Kopnutí do automatu opravdu není univerzální technická metoda.
Býk
Páteční Měsíc v Kozorohu vám sedí.
Může přinést chuť plánovat cestu, dozvědět se něco nového nebo se konečně pustit do věci, kterou dlouho odkládáte s větou „až bude trochu klid“.
Úplný klid pravděpodobně nepřijde. Můžete ale začít i bez něj.
Merkur se dnes obrací do přímého směru v oblasti vašich vztahů. Pokud se poslední týdny s partnerem nebo někým blízkým stále vracel stejný rozhovor, postupně se může objevit větší jasno.
Nečekejte okamžitý zázrak. Ale možná už konečně přestanete každý mluvit o něčem jiném.
Venuše, vaše planeta, je přitom ještě téměř nehybná před nočním obratem. Dnes proto nechte větší vztahová či finanční rozhodnutí trochu uzrát.
Páteční rada Býkům: Nemusíte mít odpověď na všechno dnes. Býk sice rád stojí pevně, ale i pevně stojící člověk se může přes noc rozmyslet.
Blíženci
Pro vás je dnešek důležitý hlavně kvůli Merkuru.
Vaše vládnoucí planeta se po týdnech retrográdního pohybu konečně obrací dopředu. Pokud jste měli pocit, že se některé praktické věci opakují, zdržují nebo se stále vracejí k opravě, postupně se situace začne zlepšovat.
Ale slovo „postupně“ je dnes důležité.
Nemusíte během jednoho odpoledne odpovědět na všechny e-maily, objednat všechny návštěvy lékaře, vyřídit poštu a domluvit program do Vánoc.
Měsíc v Kozorohu navíc otevírá společné peníze a závazky. Dobrá chvíle podívat se na nějakou platbu nebo dohodu, která nebyla úplně jasná.
Odpolední Saturn ovšem může přinést překážku. Nechte si rezervu.
Páteční rada Blížencům: Merkur se sice konečně otočil správným směrem, ale to neznamená, že musíte během pátku dohnat tři týdny života.
Rak
Měsíc stojí celý den proti vašemu znamení, takže hlavní roli dostávají partnerství a druzí lidé.
Někdo může chtít domluvu, odpověď nebo rozhodnutí. A vy možná zjistíte, že už máte větší jasno než před týdnem.
Merkur se totiž obrací do přímého pohybu v oblasti radosti, vztahů k dětem a vnoučatům, koníčků a osobního života. Něco, o čem jste přemýšleli, se může začít skládat dohromady.
Dopoledne je dobré na klidný rozhovor.
Odpoledne už může být atmosféra těžší. Jestli se druhý člověk zatváří unaveně, nemusí to znamenat, že je naštvaný na vás.
Rak má občas mimořádně citlivý radar. Problém je, že radar někdy zachytí i letadlo z vedlejší země.
Páteční rada Rakům: Než se dnes zeptáte „co se děje?“, zkuste připustit možnost, že se neděje vůbec nic.
Lev
Dnešní den je praktičtější.
Měsíc v Kozorohu vás vrací k povinnostem, režimu a tomu, co je potřeba opravdu udělat, nikoli jen zajímavě naplánovat.
Mars a Jupiter jsou stále ve vašem znamení a energie máte dost. Jen si dejte pozor, abyste nepřecenili kapacitu jednoho pátku.
Merkur se obrací do přímého směru v oblasti domova a rodiny. Starší rodinná záležitost, domluva nebo něco kolem bydlení se může začít posouvat kupředu.
Neřešte ale všechno silou.
Odpolední Saturn může zabrzdit věc, kterou jste chtěli rychle dokončit. Přijměte zdržení jako informaci, ne jako osobní urážku.
Večer už raději něco příjemného.
Páteční rada Lvům: Když vám dnes seznam úkolů začne připadat jako soutěž, připomeňte si, že vítěz nedostane medaili. Dostane další seznam.
Panna
Dnešní Měsíc v Kozorohu vám může udělat dobře.
Je praktický, zemský a současně otevírá příjemnou oblast koníčků, tvořivosti, kultury, dětí a vnoučat.
Nemusíte tedy celý pátek využít jen účelně.
Merkur, vaše planeta, se navíc konečně obrací do přímého pohybu. Zmatek kolem zpráv, termínů, dokumentů nebo některé domluvy se postupně začne uklidňovat.
Možná dnes najdete informaci, kterou jste dlouho hledali.
Nebo pochopíte, kde se stala chyba.
Výborně. Opravte ji a pokračujte dál.
Není potřeba zároveň vyšetřovat, kdo přesně ji způsobil, v kolik hodin a proč si toho nikdo kromě vás nevšiml.
Páteční rada Pannám: Když se problém podaří opravit za deset minut, není povinné věnovat dalších dvacet minut analýze toho, jak vůbec mohl vzniknout.
Váhy
Dnešek obrací pozornost k domovu, rodině a pocitu jistoty.
Můžete mít větší potřebu udělat si kolem sebe pořádek nebo vyřešit praktickou domácí záležitost. Měsíc v Kozorohu má rád funkční věci: co nefunguje, opraví; co není potřeba, odloží.
Vaše Venuše je ovšem právě téměř nehybná před změnou směru, která přijde v českém čase až v noci na sobotu.
Vztahy, peníze nebo vlastní přání proto mohou být dnes v podivném mezistavu.
Něco už nechcete jako dřív, ale ještě nevíte přesně, co místo toho.
Nemusíte vědět.
Dopřejte si jeden den bez definitivního rozhodnutí.
Páteční rada Vahám: Když se nemůžete rozhodnout, neznamená to vždy nerozhodnost. Někdy ještě jednoduše nemáte všechny informace.
Štír
Dnešek je pro vás důležitý.
Merkur se od 24. října pohyboval zpětně vaším znamením a dnes odpoledne se konečně obrací dopředu. Něco, co jste celé týdny promýšleli, přehodnocovali nebo se k tomu opakovaně vraceli, se může začít posouvat.
Nečekejte však fanfáry.
Někdy je největším výsledkem prostě to, že už víte, co nechcete.
Měsíc v Kozorohu vám přitom pomáhá mluvit konkrétněji. Pokud potřebujete někomu něco vysvětlit, řekněte to jednoduše a bez zbytečných testů, zda druhý „sám pochopí“.
Odpoledne může přijít překážka nebo únava. Nedělejte kvůli tomu zásadní závěry.
Páteční rada Štírům: Když chcete, aby druhý něco věděl, řekněte mu to. Telepatie zůstává i v roce 2026 značně nespolehlivá služba.
Střelec
Po několika dnech větší aktivity přichází praktičtější pátek.
Měsíc je v Kozorohu a zvýrazňuje peníze, majetek a otázku, za co vám stojí utrácet čas i prostředky.
Možná začnete počítat, kolik by stál plán, který jste v předchozích dnech vymysleli.
To není důvod ho zahodit.
Je to okamžik, kdy se sen začíná měnit v reálný projekt.
Merkur se navíc obrací do přímého směru ve skrytější části vašeho horoskopu. Nějaké starší pochybnosti mohou začít ustupovat.
Nespěchejte ale s definitivním rozhodnutím.
Večer vám možná prospěje méně plánování a více obyčejného klidu.
Páteční rada Střelcům: Když zjistíte, že vysněný výlet stojí víc, než jste čekali, máte tři možnosti: vzdát ho, našetřit nebo změnit plán. „Nějak to dopadne“ není finanční kategorie.
Kozoroh
Měsíc je celý den ve vašem znamení, a tak budete dnešek vnímat výrazněji.
Můžete mít větší chuť vzít věci do vlastních rukou, něco dokončit nebo konečně rozhodnout.
To je dobré, ale kolem odpoledne nepřehánějte požadavky na sebe.
Měsíc vytváří napětí s vaším Saturnem a může přijít únava, pochybnost nebo pocit, že jste toho udělali málo.
Pravděpodobně jste toho udělali dost.
Merkur se navíc obrací do přímého směru v oblasti přátel, kontaktů a společných plánů. Něco, co se ve skupině nebo mezi známými dlouho nedařilo domluvit, se může postupně posunout.
Nechte ostatní, ať také přiloží ruku k dílu.
Páteční rada Kozorohům: Když dnes dokončíte tři věci, neodměňujte se tím, že začnete čtvrtou. Tento zvyk vám opravdu nikdo nenařídil.
Vodnář
Dnešní Měsíc v Kozorohu vás táhne trochu do ústraní.
Možná budete mít menší chuť na společnost a větší potřebu dodělat něco v klidu, projít si vlastní myšlenky nebo prostě na chvíli vypnout.
Poslechněte to.
Mars a Jupiter v protilehlém Lvu přinášejí do vašeho života hodně druhých lidí a jejich požadavků. Nemusíte být každému okamžitě k dispozici.
Merkur se dnes obrací do přímého směru v oblasti plánů a cílů. Projekt, který se zasekl, může pomalu dostat nový impuls.
Není však nutné ho ještě dnes rozjet.
Nejdřív si ujasněte, zda ho pořád chcete ve stejné podobě.
Páteční rada Vodnářům: Když jste tři týdny čekali, až se něco vyjasní, nemusíte to řešit přesně ve chvíli, kdy se to začalo vyjasňovat. Klidně si dejte večeři.
Ryby
Měsíc v Kozorohu dnes zvýrazňuje přátele, známé, společné zájmy a plány, které děláte s dalšími lidmi.
Někdo se může ozvat s návrhem nebo připomenout akci, na kterou jste zapomněli.
Pokud vás to láká, řekněte ano.
Merkur se zároveň obrací do přímého směru v oblasti cestování, vzdělávání a poznávání. Plán, který se komplikoval, se může postupně začít otevírat.
Možná se objeví termín, spojení, kurz nebo informace, na kterou jste čekali.
Zatím ale nechte prostor na úpravy.
Odpolední Saturn vám může na chvíli připomenout peníze nebo praktická omezení. Neznamená to, že plán nejde uskutečnit. Jen potřebuje skutečný rozpočet.
Páteční rada Rybám: Když se dnes sen začne měnit v plán, nezalekněte se tabulky s cenami. I romantická cesta potřebuje jízdenku.