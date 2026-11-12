Senioři v Praze nájem z průměrného důchodu nezaplatí. Nejlépe vyjdou na Ústecku

Seniorovi v Ústeckém kraji naopak po zaplacení stejného bytu a energií zbude 4 800 Kč. Průměrný důchod nepokryje tržní nájem a energie ve třech krajích, u průměrného důchodu žen dokonce v pěti. Zatímco rozdíl v průměrném důchodu mezi nejlepším a nejhorším krajem je jen 2 024 Kč, rozdíl v nájmu stejného bytu dosahuje 15 535 Kč. Vyplývá to z analýzy poradenské skupiny Moore Czech Republic, která porovnala data České správy sociálního zabezpečení o důchodech v krajích.
Pražský senior v nájmu finančně nevyjde. Superdávka nepomůže
Nájem bytu 65 m² stojí v Praze průměrně 28 600 Kč měsíčně, což je 129 % průměrného pražského důchodu. Samotný nájem tak převyšuje důchod, a to ještě bez vody, tepla a elektřiny, které v Praze vyjdou na dalších zhruba 3 000 Kč. Po zaplacení nájmu a energií by pražskému seniorovi s průměrným důchodem chybělo necelých 10 000 Kč měsíčně (9 346 Kč). Kromě Prahy nájem s energiemi přesahuje průměrný důchod také v Jihomoravském kraji, kde chybí 3 249 Kč, a ve Středočeském kraji, kde chybí 921 Kč. Ženy, které mají v průměru nižší důchod, na tržní nájem s energiemi nedosáhnou ani v Plzeňském a Pardubickém kraji.
„Senior, který v metropoli nemá vlastní bydlení nebo levný nájem z dřívějška, se z průměrné penze neuživí. Rozdíl musí pokrýt rodina, úspory nebo odchod z Prahy,“ říká Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic, a dodává: „Nabízí se otázka, proč nepomůže superdávka, tedy dávka státní sociální pomoci. Pražskému seniorovi s průměrným důchodem nepomůže, protože na ni vůbec nedosáhne. Stát při výpočtu dávky uzná náklady na bydlení jen do výše normativu, který pro seniora v Praze činí od října 16 810 Kč měsíčně. Součet normativu a životního minima je nižší než průměrný pražský důchod 22 211 Kč, takže dávka vychází nulová. A i kdyby senior s nižším důchodem na dávku dosáhl, skutečný nájem 28 600 Kč je skoro o 12 000 Kč nad normativem a tento rozdíl stát nikdy nezapočítá. Jde o modelový výpočet a u konkrétního člověka se čísla liší, nepoměr je ale tak velký, že ho žádná odchylka nesmaže.“
Nejlépe vyjdou senioři na Ústecku, v Moravskoslezském kraji a na Vysočině
Nejvíc peněz zbude po zaplacení nájmu a energií seniorům v Ústeckém kraji (4 800 Kč), v Moravskoslezském kraji (4 475 Kč) a na Vysočině (3 883 Kč). Žebříček krajů podle toho, co seniorovi zbude, je tak téměř opačný než žebříček podle výše důchodu. Ústecký kraj má třetí nejnižší průměrný důchod v zemi, v nájmu z něj ale seniorovi zbude nejvíc. Karlovarský kraj s vůbec nejnižším důchodem skončí v tomto srovnání čtvrtý nejlepší, zatímco Praha s nejvyšším důchodem je poslední.
„Výše důchodu o životní úrovni seniora rozhoduje jen z malé části. Stejný pražský senior je s nejvyšším důchodem v zemi buď nejlépe zajištěným důchodcem v republice, pokud bydlí ve vlastním, nebo tím nejohroženějším, pokud platí tržní nájem. Nic mezi tím. Rozhoduje tedy kraj a hlavně to, zda senior bydlí ve vlastním, nebo v nájmu,“ dodává Radovan Hauk.
Ženy berou o 2 435 Kč méně, na Ostravsku rozdíl přesahuje 3 700 Kč
Muži pobírají v průměru 22 347 Kč, ženy 19 912 Kč. Průměrný důchod žen přesahuje 20 000 Kč jen v Praze (21 150 Kč) a ve Středočeském kraji (20 133 Kč). Nejnižší důchody mají ženy v Karlovarském kraji (19 265 Kč) a v Moravskoslezském kraji (19 327 Kč). Rozdíl mezi muži a ženami je největší v Moravskoslezském kraji (3 718 Kč) a nejmenší v Karlovarském kraji (1 932 Kč).
„Moravskoslezský kraj je krajem dvou důchodových světů. Muži tam mají po Praze druhý nejvyšší důchod v republice, ženy druhý nejnižší. Rozdíl 3 718 Kč měsíčně je stejný příběh jako vysoký průměr kraje. Muži pracovali v těžkém průmyslu, ženy v méně placených profesích nebo s přerušenou kariérou. Pro ženu v nájmu to znamená, že nájem s energiemi nepokryje průměrný důchod už v pěti krajích, zatímco u mužů jen ve dvou,“ uzavírá Radovan Hauk.
Zdroje:
Česká správa sociálního zabezpečení, Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2025, www.cssz.gov.cz/duchodova-statistika
Nájemné podle analýzy Bezrealitky.cz / European Housing Services za 2. čtvrtletí 2025 (publikováno ČTK 26. 6. 2025)
Energie podle modelové spotřeby jedné osoby (voda 8 m³, teplo 1,2 GJ, elektřina 200 kWh měsíčně) oceněné krajskými cenami 2025. Vodné a stočné SOVAK ČR, teplo ERÚ podle cenových lokalit, regulovaná distribuce elektřiny ERÚ podle území PRE, ČEZ a EG.D.
Normativní náklady na bydlení pro účely dávky státní sociální pomoci podle sdělení MPSV č. 169/2026 Sb., platné od 1. 10. 2026. Jednotlivec v Praze 13 380 Kč, zranitelná osoba (včetně příjemců starobního důchodu) 16 810 Kč měsíčně.