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Senioři v Praze nájem z průměrného důchodu nezaplatí. Nejlépe vyjdou na Ústecku

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Průměrný starobní důchod je v Praze nejvyšší v zemi s 22 211 Kč měsíčně. Pražskému seniorovi v tržním nájmu by přesto na konci měsíce chybělo přes 9 000 Kč. Nájem modelového bytu 65 m² s energiemi vyjde v Praze na 31 557 Kč, tedy na 142 % průměrného důchodu.
Senioři v Praze nájem z průměrného důchodu nezaplatí. Nejlépe vyjdou na Ústecku

Senioři v Praze nájem z průměrného důchodu nezaplatí. Nejlépe vyjdou na Ústecku

Zdroj: Praha
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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