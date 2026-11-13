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Na návštěvě u sester Pivcových v Týně nad Vltavou

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Jak žijí čeští senioři? Co je trápí, z čeho se radují? Život žen a mužů v seniorském věku mapuje náš nový seriál „Na návštěve u…“ Jako první jsme navštívili sestry Zuzanu a Marcelu Pivcovy v Týně nad Vltavou.
Na návštěvě u sester Pivcových v Týně nad Vltavou

Na návštěvě u sester Pivcových v Týně nad Vltavou

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 11:00

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