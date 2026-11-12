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Můj rodný dům - místo s příběhem

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Dennívýzva
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V našem rodném domě už dávno bydlí jiní majitelé. A musím přiznat, že pokaždé, když jsem jela dříve do své rodné vesničky kolem něho, tak mě zabolelo srdíčko - věděla jsem, že už se tam asi nikdy nepodívám.
Můj rodný dům - místo s příběhem

Můj rodný dům - místo s příběhem

Zdroj: 001-033.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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