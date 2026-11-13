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Španělsko, Costa Blanca

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Dennívýzva
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Pobyt u moře mě příliš neláká, ale nakonec se mi tam docela líbilo. Konec října, doufali jsme, že budeme mít štěstí a na pobřeží bude málo lidí a zároveň bude ještě teplo. Vyšlo to. Průvodní text jsem napsal opět přímo k fotografiím.
Španělsko, Costa Blanca

Španělsko, Costa Blanca

Zdroj: IMG-0125.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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