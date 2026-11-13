Španělsko, Costa Blanca

El Campello, kam jsme mířili, je asi 30 km od letiště Alicante, je to malé pobřežní městečko. Ubytování fajn, na pobřežní promenádě. Koukali jsme z okna na moře a na zahrádky nejbližších čtyř restaurací.
Restaurace jedna vedle druhé, všechny otevřené. Výborné jídlo, dobře připravené, všude, dokonce i pro mě (nevyhledávám ryby, nejím plody moře a rajčata). Podobně jako v Itálii nedostanete v restauraci teplé jídlo mimo čas oběda cca 13:30-15:30 a večeře cca 20:00-23:00. Ale většinou mají všude po celý den tapas nebo se dá najít bistro nebo pizzerie, kde podávají jídla celý den. Hodně podniků nabízí ráno kompletní snídaně. Popocházení a posedávání na zahrádkách restaurací a kaváren, u vína a kafe, je dobrý program.
Moc pěkná vína, v sámošce levná. I v restauracích dobrý výběr vín za přijatelné ceny, nikde se nám nesnažili nutit drahé prémiové tituly. Skoro všude mají i docela dobré španělské pivo Mahou. Personál fajn, nikde jsme neměli problém.
V El Campellu jsou dvakrát v týdnu, ve středu a v neděli, trhy s farmářskými potravinami, především zeleninou a ovocem (všichni byli na větvi z deseti druhů rajčat, já je nejím). Zbytek trhu je takový ekvivalent vietnamské tržnice. Většina stánků jsou levné věci všeho druhu, oblečení, boty, kožené výrobky, brýle, bižuterie, nádobí, nářadí, atd. V El Campellu jsou samozřejmě sámošky všech obvyklých řetězců, nabídka široká, ceny v průměru podobné našim. V neděli jsou obchody zavřené.
Dorozumívání byl trochu můj osobní kříž. Naučil jsem se v letadle pár španělských frází a slov, ale moc se mi nedařilo, pletl jsem do toho italské výrazy a vyráběl různé patvary. Naštěstí moje paní mluví trochu anglicky a švagrová, která byla s námi, mluví anglicky výborně, tak to zachraňovaly. Angličtina se používá všude.
Pláž prázdná, jedna rodina na půl hektaru. Přes den bylo vedro, sluníčko opalovalo. Moře jsme měli chladnější, 23°C. Dost foukalo, vedro bylo tím pádem snesitelnější. Dva dny nás pohoupaly docela velké vlny.
Po pobřeží, několik desítek kilometrů, jezdí vlakotramvaj. Je to velmi dobrý způsob, jak se podívat na další místa, jen to chce trpělivost při zakoupení jízdenky, v automatech je nutné se proklikat řadou možností ve španělštině či angličtině, někdy dost enervující zážitek.
Krajina suchá a kamenitá, ale kopce u pobřeží vypadají od moře impozantně.