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A zase ta martinská husa

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Dennívýzva
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Ráno o svatém Martinovi mi psala kamarádka Jana, že je na dovolené v Egyptě. No vždyť vím, kvůli tomu přece nejela letos v září na dovolenou se mnou a se sestrou, i když to původně měla v úmyslu.
A zase ta martinská husa

A zase ta martinská husa

Zdroj: IMG-20261111-200049.jpeg
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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