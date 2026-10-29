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Horner se smířil s rolí padoucha. Netflix podle něj změnil celou F1

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Christian Horner patřil díky seriálu Drive to Survive mezi nejvýraznější a nejkontroverznější postavy formule 1. Bývalý šéf Red Bullu přiznává, že Netflix z něj často udělal padoucha, negativní obraz však podle něj byl malou cenou za obrovský finanční a marketingový dopad, který seriál na F1 měl.
Horner přiznal, že z něj Netflix udělal padoucha. Drive to Survive ale hájí.

Horner přiznal, že z něj Netflix udělal padoucha. Drive to Survive ale hájí.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:44

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