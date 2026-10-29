Horner se smířil s rolí padoucha. Netflix podle něj změnil celou F1

Před Netflixem byli šéfové formule 1 vnímáni jako vypočítaví lidé, kteří vše tiše řídili z boxové zídky. Pak ale přišel seriál Drive to Survive (F1: Touha po vítězství) a ten začal šéfy týmů zobrazovat jako kontroverzní rivaly. Mezi ně patřil i bývalý šéf Red Bullu Christian Horner, který na proměnu nahlíží pragmaticky.
V centru dramat královny motorsportu v dílech seriálu stál právě Christian Horner, který se často dostával do konfliktu s šéfem Mercedesu Totem Wolffem a generálním ředitelem McLarenu Zakem Brownem. Produkční týmy využily každou sarkastickou poznámku na tiskové konferenci, každé prásknutí sluchátky a každý hořký politický spor, od výbušného rozhodujícího závodu o titul v Abú Zabí v roce 2021 až po široce medializované porušení limitu nákladů týmem Red Bull v roce 2022. Bývalý šéf Red Bullu si nedělá žádné iluze o tom, jak produkční tým tyto interakce sestříhal, aby vytvořil poutavý, vysoce dramatizovaný příběh.
„Milují rivalitu a milují hlavního hrdinu nebo kohokoli jiného, a někdy víte, že jste padouch, jindy zase hrdina. V mém případě jsem byl asi spíš padouch, protože to vyhovovalo jejich rétorice při tvorbě pořadu.“
Pokud byla úprava příběhu tak nemilosrdná, naskýtá se zřejmá otázka, proč on a Red Bull nadále poskytovali Netflixu tak neomezený přístup. Odpověď, jak to ve formuli 1 bývá vždy, spočívá v čistě finančních záležitostech.
Christian Horner ochotně snášel negativní reakce veřejnosti, protože dokumentární seriál vnášel do šampionátu miliardy dolarů a proměnil Red Bull z velmi úspěšné divize v globálně dominantního komerčního giganta. Na otázku ohledně skutečného dopadu streamovacího seriálu neváhal a odpověděl:
„Obrovský. V tomto sportu to naprosto změnilo pravidla hry. A v důsledku toho se hodnota týmů vyšplhala do stratosférických výšek ve srovnání s tím, kde byly před seriálem Drive to Survive. Měl to tedy obrovský dopad.“
Důsledkem tohoto astronomického finančního růstu byla zásadně změněná fanouškovská základna. Moderní éra formule 1 přilákala miliony nových diváků, kteří ji vnímali jako kmenovou válku, což vedlo k silné polarizaci osobností v paddocku.
Navzdory intenzivnímu jedovatému kritickému tónu, který se na něj často snáší na sociálních sítích, Christian Horner zůstává zcela netečný vůči tomu, jak ho vnímá veřejnost. Ať už ho fanoušci vidí jako bezohledného stratéga, který přinesl 14 mistrovských titulů, nebo jako toxického protivníka, který si znepřátelil soupeřící týmy, on přijímá, že hrát roli padoucha byla prostě cena za to, že se pohybuje na absolutním vrcholu moderního motorsportu.
„Myslím, že je třeba si uvědomit, že sport polarizuje. Vždycky budou lidé, kteří vás mají rádi, a vždycky budou lidé, kteří vás nemají rádi, a vy se prostě musíte cítit dobře ve své kůži.“