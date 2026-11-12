Nebudeme nikoho nutit. Týmy reagují na obavy z cestování na Blízký východ

Když formule 1 tento týden vyřadila Imolu ze seznamu náhradních okruhů, její mluvčí uvedl, že všechny týmy podporují dokončení sezóny podle plánu. Lidé, kteří skutečně odletí do Kataru a Abú Zabí, jsou však jiná otázka, a několik šéfů týmů na ni nyní odpovědělo tak, že rozhodnutí nechávají na každém jednotlivci.
Toto Wolff představil postoj Mercedesu na tiskové konferenci šéfů týmů v Interlagosu. Uvedl, že ten, kdo se rozhodne necestovat, nebude čelit žádným důsledkům ve svém pracovním vztahu s Mercedesem.
„Pokud má někdo pocit, že se při cestování necítí dobře, je to něco, co bych vždy respektoval, a možná je to příležitost dát šanci někomu jinému. Na našem vztahu by to nic nezměnilo, vždy jsem respektoval, že někteří lidé nechtěli jet na určité velké ceny, a tak to vnímám i v tuto chvíli.“
To však neznamenalo, že by Toto Wolff o plánu pochyboval. Uvedl, že se řídí pokyny Stefana Domenicaliho a Muhammada Bin Sulajima, a dodal: „Kdyby se situace stala nebezpečnější, bude on spolu s Muhammadem první, kdo bude chránit lidi, kteří mají cestovat.“ Stejné poznámky pronesl i při kritice jezdců MotoGP, kteří se vyslovili proti závodění v Kataru.
Frédéric Vasseur z Ferrari zaujal stejný postoj. Poznamenal, že tým je uprostřed devíti závodů v 11 týdnech a řekl: „Všichni se soustředí na sérii tří závodů za sebou a možná se k tomuto tématu vrátíme o něco později, ale dnes tomu tak není. V každém případě budeme respektovat rozhodnutí člena týmu. Pokud někdo má určité obavy a nechce přijet, budeme jeho rozhodnutí respektovat.“
V týmu Aston Martin přichází tlak z domova. Vedoucí týmu Mike Krack řekl: „Členové týmu dostávají dotazy od svých rodin. Čím více je tedy můžeme uklidnit, tím lépe.“ Dodal, že to ale není vždy možné. “Nemůžeme vždy nabídnout absolutní jistotu, protože často ani my sami nevíme, co se stane.“ Popisoval také, jak zaměstnanci kontrolují, zda se jejich vlastní hotel nachází na íránském seznamu potenciálních cílů. Aston Martin stále věří, že F1 učiní správné rozhodnutí.
Týmy Red Bull a Racing Bulls se veřejně nevyjádřily, zda mají jejich zaměstnanci stejnou možnost se účasti zdržet. Před Velkou cenou v Mexiku Laurent Mekies uvedl, že věří, že FIA a F1 učiní správné rozhodnutí. K individuálním rozhodnutím zaměstnanců se nevyjádřil.
Ne všichni v paddocku plánují cestu. Německý deník BILD uvádí, že zaměstnanci výrobce sportovního vybavení, který dodává vybavení několika týmům F1, na poslední dva závody necestují. Několik zaměstnanců údajně vyjádřilo vedení obavy ohledně bezpečnostní situace v dané oblasti. BILD rovněž informoval, že několik televizních stanic plánuje nechat své štáby doma. F1 prozatím uvádí, že pokud se situace v nadcházejících týdnech před závody na Blízkém východě vyvine negativně, nebudou váhat a uděljí správnou věc.