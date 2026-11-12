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Vasseur: Hamilton a Leclerc odcházeli z kanceláře a vtipkovali

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Šéf Ferrari Frédéric Vasseur potvrdil, že Lewis Hamilton a Charles Leclerc si před Velkou cenou São Paula vyjasnili své neshody během soukromé schůzky. Podle Francouze oba jezdci odcházeli z jeho kanceláře v dobré náladě a společně vtipkovali.
Vasseur: Hamilton a Leclerc odcházeli z kanceláře a vtipkovali

Vasseur: Hamilton a Leclerc odcházeli z kanceláře a vtipkovali

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 20:39

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