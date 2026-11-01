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K fyzickému konfliktu nedošlo, tvrdí Ocon po vyhazovu

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Esteban Ocon skončil své působení na víkendu v Mexiku jen několik hodin před kvalifikací. Haas ho nahradil Hirakawou a nadále zůstává záhadou, co se v zákulisí odehrálo, že se vedení v čele s Ajem Komacuem rozhodlo k náhlému kroku.
K fyzickému konfliktu nedošlo, tvrdí Ocon po vyhazovu

K fyzickému konfliktu nedošlo, tvrdí Ocon po vyhazovu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 00:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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