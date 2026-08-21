Hrnkový perník s jablky, který nemůžete pokazit: Koření, šťavnatá jablíčka a žádné vážení

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Hrnkový perník s jablky, který nemůžete pokazit: Koření, šťavnatá jablíčka a žádné váženíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pamatuji si, jak jsem ho pekla poprvé z jablek, která mi přinesla kolegyně přímo ze své zahrady. Hrnkový perník s jablky je přesně ten typ receptu, který nepotřebuje ani váhu, ani velké zkušenosti - a přesto z trouby vytáhnete něco, co u vás doma zmizí ještě teplé.
Perník s jablky
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Hrnkový perník s jablky, který prostě nemůžete pokazit: Koření, šťavnatá jablka a žádné vážení
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