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Hummus jí udělal kariéru. Cizrna ale umí křupat, zahustit kari a její voda dokonce vyšlehá sníh

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Cizrna má trochu zvláštní osud. Všichni ji známe, skoro každá ji někdy koupila – a pak s ní často uděláme jednu ze dvou věcí. Hummus. Nebo ji vysypeme do salátu.
Hummus jí udělal kariéru. Cizrna ale umí křupat, zahustit kari a její voda dokonce vyšlehá sníh

Hummus jí udělal kariéru. Cizrna ale umí křupat, zahustit kari a její voda dokonce vyšlehá sníh

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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