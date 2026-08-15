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Samsung prodává nejlepší fotočip konkurenci a do vlastních telefonů dává 3 roky starý. Nikdo nechápe proč

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Samsung ISOCELL HP9 pohání telefoto v čínském vivo X200 Pro za necelých 30 tisíc. Galaxy S26 Ultra za 36 tisíc jede na HP2 z ledna 2023.
Android telefon, Samsung Galaxy ONE Ui

Android telefon, Samsung Galaxy ONE Ui

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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