Samsung prodává nejlepší fotočip konkurenci a do vlastních telefonů dává 3 roky starý. Nikdo nechápe proč

Vypadá to absurdně, ale čísla sedí. Samsung 17. 1. 2023 představil ISOCELL HP2, 200megapixelový snímač, který se stal srdcem hlavní kamery Galaxy S23 Ultra. O rok a půl později, 27. 6. 2024, přišel ISOCELL HP9, novější, papírově ambicióznější čip, který Samsung sám označil za „první 200Mpx telefoto senzor pro smartphony“. Jenže HP9 nedostal Galaxy S26 Ultra. Dostal ho konkurent. A Samsung ve svých veřejných materiálech k S26 Ultra ani slovem nevysvětlil proč. Přesně proto se po internetu šíří oprávněný údiv: Samsung prodává novější fotočip jiným výrobcům a do vlastní vlajkové lodi montuje snímač z roku 2023.
HP2 versus HP9: stejná značka, jiný příběh
Aby bylo srovnání férové, je potřeba říct jednu zásadní věc. HP9 není přímý nástupce HP2 ve smyslu „nová generace hlavní kamery“. HP2 plní roli hlavního širokoúhlého snímače, který pořizuje většinu běžných fotografií. HP9 je naopak navržený pro telefoto moduly, konkrétně pro periskopické zoomové objektivy. Jiná pozice v sestavě kamer, jiné konstrukční parametry.
To ale neznamená, že problém neexistuje. Právě naopak, o to víc vyniká, že Samsung v roce 2026 nemá v žádné části fotosoustavy Galaxy S26 Ultra novější generaci vlastního 200Mpx senzoru. HP9 nabízí formát 1/1,4″, o 12 % lepší světelnou citlivost a o 10 % vyšší kontrast autofokusu oproti předchozímu produktu. A tenhle čip si koupilo vivo.
Kdo od Samsungu kupuje to, co Samsung sám nechce
Doloženě víme o jednom odběrateli: vivo. Česká produktová stránka vivo X200 Pro přímo uvádí „200 Mpx | Snímač HP9“ v 85mm teleobjektivu. Samsung na své stránce k HP9 konkrétní zákazníky nejmenuje, takže kompletní seznam odběratelů neznáme. Víme ale dost na to, abychom viděli paradox.
Vivo X200 Pro je v českém ceníku O2 za 29 989 Kč. Galaxy S26 Ultra startuje na českém webu Samsungu na 35 990 Kč. Rozdíl činí 6 001 Kč a za nižší cenu dostanete telefon s novějším Samsungem uvnitř. Kdo kupuje primárně zoom a fotografický hardware, má v Česku minimálně jedno velmi silné alternativní řešení.
Proč Samsung mlčí: dvě divize, dvě logiky
Odpověď na otázku „proč“ se skrývá v organizační struktuře Samsungu. Mobilní divize MX spadá pod větev Device eXperience (DX). Čipová divize System LSI patří pod Device Solutions (DS). Jsou to de facto dvě samostatné obchodní jednotky se samostatnými cíli. System LSI maximalizuje odbyt polovodičů napříč celým trhem, včetně konkurenčních značek. MX maximalizuje atraktivitu hotového telefonu.
Výsledek? System LSI vydělá na HP9 i tehdy, když ho koupí vivo. MX mezitím staví příběh Galaxy S26 Ultra na jiných pilířích: clona F1.4 u hlavního objektivu, Galaxy AI třetí generace, Privacy Display, tenčí tělo (7,9 mm) a 60W nabíjení. Samsung v oficiálním uvedení řady S26 akcentoval umělou inteligenci a konstrukci. O novém hlavním senzoru nepadlo ani slovo, protože žádný nový hlavní senzor nepřišel.
Nejde o technickou nemožnost. Jde o strategické rozhodnutí. Samsung v roce 2026 zjevně upřednostňuje AI, optické doladění a komfort před viditelnou generační obměnou hlavního snímače.
Co za to zákazník reálně dostane
Recenze PhoneArena identifikuje hlavní senzor Galaxy S26 Ultra jako stále tentýž HP2 a konstatuje, že celkový fotografický výkon je zhruba na úrovni předchůdce. Prakticky žádný skok v detailu. Samsung sám uvádí 47% zlepšení jasu v noci díky širší cloně F1.4 oproti dřívějšímu F1.7 a posun u vedlejších kamer: ultraširokoúhlá z 12 na 50 Mpx, 5× teleobjektiv z 10 na 50 Mpx. Hlavní senzorová rodina ale zůstává stejná od roku 2023.
Pro běžného uživatele to znamená lepší noční snímky, širší záběr z vedlejších kamer a rychlejší zpracování díky AI. Ne „novou generaci foťáku“. A to za cenu, která v Česku začíná na necelých 36 tisících korun.
Jak dlouho to Samsung vydrží
Samsung pořád drží silnou pozici v celkovém balíku: výkon, ekosystém, software, AI funkce. Ale čitelnost příběhu kolem fotoaparátu slábne. Když konkurent za nižší cenu nabídne novější Samsung čip a vy ho ve vlastním telefonu nemáte, vysvětlovat to zákazníkům je čím dál těžší. Tolerance vydrží, dokud Samsung obhájí prémiovou cenu značkou a ekosystémem. Jakmile se rozdíl v čistém fotohardwaru a ceně začne číst příliš snadno (a v Česku už se čte), tlak poroste.
Samsung veřejně nepotvrdil žádný plán nasazení HP9 do vlastních telefonů. Galaxy S26 Ultra je špičkový smartphone. Jen ne ten s nejlepším Samsungem uvnitř.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman