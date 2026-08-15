Fotbalisté Plzně porazili Zlín 3:2 a poprvé v ligové sezoně zvítězili.

Viktoria, která v prvních třech kolech získala jen dva body za remízy, si v neúplné tabulce polepšila na deváté místo. Zlín zdolala po dvou porážkách ve vzájemných duelech v minulé sezoně. Západočeši se vítězně naladili na čtvrteční úvodní utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Crvene zvezdě. "Ševci" prohráli i čtvrtý zápas v sezoně a v tabulce zůstali poslední.
Trenér Viktorie Hyský udělal tři změny v základní sestavě oproti minulému kolu v Teplicích, kde jeho svěřenci jen remizovali 5:5. Poprvé v nové sezoně nastoupil od začátku útočník Adu a za důvěru se odvděčil už v šesté minutě. Ghanský útočník se po Ladrově kolmici na levé straně zbavil protihráče a jeho střílený centr si srazil do vlastní sítě Kukučka.
Západočeši vedení dlouho neudrželi. Při úniku v podání Šmigy se ještě stihli vrátit obránci a Fukalův pokus z úhlu vyrazil gólman Wiegele. Po následném rohu ale ve 14. minutě nacentroval ze strany Petruta a balon nikým netečován skončil po odrazu od tyče v síti.
Viktorii inkasovaný gól poznamenal a ve zbytku první půle se jí proti pětičlenné zlínské obraně nedařilo. Doskiho ránu vyrazil brankář Dostál. V 41. minutě pomohli "Ševci" favoritovi k opětovnému vedení sami, když Nombil ve vápně podrazil pronikajícího Červa. Z penalty bezpečně překonal Dostála Kabongo a třetím gólem v ligovém ročníku potvrdil pozici aktuálně nejlepšího střelce týmu.
Po změně stran už Západočeši výrazněji dominovali. V 56. minutě po povedené akci nacentroval z pravé strany Memič a Adu hlavičkou zblízka zvýšil na 3:1. Ghanský reprezentant, který startoval na nedávném mistrovství světa, skóroval poprvé od konce dubna.
Vzápětí mohl přidat čtvrtý gól domácích Souaré, po rychlém brejku ale o kousek přestřelil. V 70. minutě vytáhl Ladrovu ránu ze strany Dostál, poté Dweh po individuální akci minul. Neprosadil se ani Hrošovský, jehož přízemní pokus vytáhl zlínský brankář.
Zdálo se, že domácí kontrolují průběh, v 83. minutě však udělali chybu v defenzivě. Appiah obešel gólmana Wiegeleho a z velkého úhlu poslal balon kousek za čáru, vracející se Dweh už nestačil odvrátit míč včas. Sudí Radina nejprve nechal pokračovat hru, za chvíli po zásahu videorozhodčího ale ukázal na středový kruh. Ghanská letní posila "Ševců" se prosadila v české nejvyšší soutěži poprvé. V závěru už favorit náskok uhájil a Zlín doma v lize porazil poosmé z posledních devíti duelů.
Viktoria Plzeň - FC Zlín 3:2 (2:1)
Branky: 6. vlastní Kukučka, 42. Kabongo z pen., 56. Adu - 13. Petruta, 83. Appiah. Rozhodčí: Radina - Hájek, Ratajová - Kvítek (video). ŽK: Doski, Sojka - Nombil. Diváci: 8087.
Sestavy:
Plzeň: Wiegele - Memič, Dweh, Spáčil, Doski - Hrošovský (90.+2 Pirgič), Červ - Souaré (62. Sojka), Ladra (78. Panoš), Kabongo (62. Višinský) - Adu (78. Lawal). Trenér: Hyský.
Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Kolář (78. Hellebrand), Kukučka, Fukala - Appiah, Nombil (81. Mukuba), Petruta (61. Cupák), Grygera (61. Gaži) - Šmiga (78. Kanu). Trenér: Červenka.