Strýček mi prozradil jeden fígl na brambory a od té doby je nemáme kde skladovat. Stačí dodržet tři věci při sázení

Brambory, vědecky známé jako
Solanum tuberosum, jsou hlíznaté rostliny z čeledi lilkovitých, které se pěstují především pro jedlé škrobnaté hlízy. Pocházejí z andské oblasti Jižní Ameriky a byly domestikovány přibližně před 7 000-10 000 lety. Jsou velmi výživné, obsahují vitaminy, jako je vitamin C a B6, draslík a vlákninu, a řadí se tak mezi nedílné součásti vyvážené stravy. Výběr správné sadby brambor
Pro úspěšnou sklizeň je zásadní začít s kvalitní sadbou brambor. Doporučuje se nakupovat sadbový materiál od renomovaných prodejců, aby bylo
zajištěno, že hlízy jsou bez chorob a mají dobrou odrůdovou čistotu. Nezalévejte je však ihned po výsadbě – a když, tak jen mírně. Pořádný přísun vláhy by měl přijít až po vyklíčení (a pak vždy, když hrozí poškození plodin suchým počasím). Během vrcholícího léta nikdy nenechávejte půdu zcela vyschnout, protože to může vést k nerovnoměrnému vývoji hlíz (navíc se tím rostliny stresují), což samozřejmě mívá negativní vliv na sklizeň. Hnojení brambor a jak na něj
Před výsadbou zapravte do půdy organickou hmotu, například kompost nebo starý hnůj (mimochodem záhon musí být
umístěn na slunném místě, jinak se na velkou úrodu také těšit nemůžete). S chemickými hnojivy buďte opatrní, jejich nadbytek může způsobit více škody než užitku. Používejte vyvážená hnojiva s nižším obsahem dusíku a vyšším obsahem fosforu a draslíku, abyste podpořili silný vývoj kořenů a hlíz. Ta je možné aplikovat i později, pokud jste první várku živin zanedbali, jak píše web iReceptář. Prevence chorob u brambor
Vyhněte se výsadbě brambor do stejné půdy, kde se nedávno pěstovala rajčata, papriky nebo lilky (další zástupci čeledi lilkovitých), protože to může zvýšit riziko přenosu chorob.
Používejte certifikovanou sadbu brambor prostou chorob a dodržujte správnou zahradní hygienu odstraňováním zbytků rostlin během vegetace i po ní. A skvěle vám pomůže i popel a pár kapek jódu, a to nejen při péči o brambory, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali. Zdroj fotografie: Pixabay Dodržováním těchto pokynů si zahrádkáři mohou zajistit bohatou a chutnou úrodu brambor jen s minimální námahou. Sklizeň a skladování
Nové brambory lze podle informací z webu
Cesta k Bydlení sklízet, jakmile rostliny brambor vykvetou, obvykle asi 10 týdnů po výsadbě. U zralých brambor počkejte, až začnou odumírat listy. Slupka zralých brambor by měla být pevná; pokud se snadno odírá, je možné, že brambory budou potřebovat ještě pár dní dozrát.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři