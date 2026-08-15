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100 milionů lidí ztratilo WhatsApp ze dne na den. Rusko vypnulo aplikaci a nutí lidi přejít na státem sledovaný nástroj

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V únoru zmizely domény WhatsAppu z ruského systému DNS. Pro miliony lidí přestal messenger fungovat bez VPN.
WhatsApp aplikace, mobil

WhatsApp aplikace, mobil

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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