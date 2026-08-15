100 milionů lidí ztratilo WhatsApp ze dne na den. Rusko vypnulo aplikaci a nutí lidi přejít na státem sledovaný nástroj

WhatsApp ve svém vyjádření na síti X uvedl, že opatření zasáhlo „přes 100 milionů uživatelů“ v Rusku. Nezávislá data analytické firmy Mediascope z prosince 2025 uváděla měsíční zásah 94,4 milionu lidí, takže stamilionové číslo je firemní zaokrouhlení směrem nahoru, nikoli přesný počet odstřižených účtů. I tak jde o obrovský zásah. Kreml blokaci zdůvodnil tím, že Meta odmítá plnit ruské zákony: umístit servery na ruském území, chránit data podle místních pravidel a spolupracovat při potírání podvodů a extremismu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve stejný den potvrdil, že návrat WhatsAppu je možný, pokud Meta podmínky splní. Paralelně Moskva tlačí vlastní aplikaci Max, která není jen messenger, ale vstupní brána do státních digitálních služeb, a podle vlastních podmínek služby sbírá identifikační i technická data a může je předávat státním orgánům.
Šest měsíců omezování
Pro běžného Rusa přišla blokace „ze dne na den“: 12. února ráno WhatsApp fungoval, odpoledne už ne. Z pohledu regulátora ale šlo o vyvrcholení půlročního procesu. Už 13. srpna 2025 Roskomnadzor omezil hlasové hovory přes WhatsApp. V listopadu následovala další omezení a úřad veřejně připustil možnost úplného zablokování. Podle The Moscow Times šlo technicky o zásah do dostupnosti domén whatsapp.com a web.whatsapp.com v ruské DNS, jednoduchý, ale účinný krok, který odřízl každého, kdo nepoužívá VPN.
Dva dny předtím, 10. února, se další postupná omezení dotkla i Telegramu. Uživatelé hlásili problémy s načítáním médií, ale stále mohli psát. U WhatsAppu byl zásah tvrdší: plné odstřižení.
Důležitý je historický kontext. Když ruský soud v březnu 2022 označil činnost Facebooku a Instagramu pod Metou za extremistickou, uvedl, že se rozhodnutí na WhatsApp nevztahuje. Čtyři roky WhatsApp přežíval jako tolerovaná výjimka. Únor 2026 tuto výjimku zrušil.
Max: messenger, občanka i zámek v jednom
Kreml nenabízí Max jen jako náhradu chatu. Peskov ho označil za „dostupnou alternativu k zahraničním messengerům“, ale skutečný rozsah aplikace jde mnohem dál. Podle oficiálních podmínek služby je Max napojen na portál státních služeb Gosuslugi a systém elektronické identifikace ESIA. Obsahuje funkci Digital ID, která má umožnit prokazování totožnosti pomocí digitálního dokladu. Kódy pro přihlášení do Gosuslugi mohou chodit přímo do botu uvnitř Maxu.
Tady začíná problém. Pokud si uživatel nastaví Max jako hlavní způsob dvoufázového ověření pro Gosuslugi, návrat k SMS nemusí být možné provést vzdáleně a může vyžadovat osobní návštěvu pobočky MFC. Stát tak uživatele zamyká do vlastního ekosystému nikoli příkazem, ale infrastrukturní závislostí.
Co Max o uživatelích sbírá:
- Jméno, telefon, interní ID
- IP adresu, údaje o zařízení, polohu
- Aktivitu v aplikaci, případně data z adresáře
- Údaje z Gosuslugi a dalších státních systémů (po souhlasu uživatele)
Všechna data jsou ukládána v Rusku a podle zásad ochrany soukromí mohou být předána výkonným a soudním orgánům na zákonnou žádost. Kritici i Associated Press upozorňují na absenci end-to-end šifrování. WhatsApp naopak staví ochranu soukromé komunikace na end-to-end šifrování, a právě proto se dostává do konfliktu s ruskými požadavky, podle nichž mají platformy spadající do kategorie „organizátor šíření informací“ umožnit FSB přístup k účtům za účelem monitoringu.
Tři kroky digitálního nátlaku
Formulace „nutí přejít“ neznamená, že každý Rus dostal příkaz nainstalovat Max. Mechanismus je sofistikovanější a skládá se ze tří vrstev:
- Zhoršit zahraniční službu. Půl roku omezení, pak plná blokace.
- Omezit obcházení. Rusko rutinně blokuje VPN a úřady se snaží možnosti jejich používání dále omezovat.
- Zvýhodnit domácí alternativu. Napojení na Gosuslugi, Digital ID a dvoufázové ověření: služby, bez kterých se běžný občan neobejde.
Reakce veřejnosti nejsou pasivní. Podle AP přerostla nespokojenost s internetovými restrikcemi v petice, žaloby i tlak ze strany byznysu. Ale stát má v rukou infrastrukturu, a to je v tomto souboji rozhodující.
Může se to u nás stát?
Technicky ano, právně v EU a Česku výrazně hůře. Evropský rámec DSA připouští omezení služby jen za přísně stanovených podmínek a jako krajní řešení, zejména při závažném porušování pravidel. Český telekomunikační úřad navíc staví tuzemský internet na principu síťové neutrality a nediskriminačního přístupu ke všem legálním aplikacím. Plošné politické vypnutí messengeru, jaké provedlo Rusko, je v současném českém právním rámci krajně nepravděpodobné.
Pro Čechy, kteří komunikují s rodinou nebo přáteli v Rusku, má ale blokace praktický dopad už teď. WhatsApp na české straně funguje dál, jenže protějšek v Rusku může být bez VPN nedostupný. Spoléhat na jediný messenger pro kontakt s Ruskem je od února 2026 riskantní, rozumné je mít záložní kanál, ať už jde o e-mail, telefon, nebo jinou aplikaci.
Ruský model není anomálie. Je to učebnice: nejdříve státní náhradou zhoršit dostupnost cizí služby, pak prosadit „národní“ alternativu a nakonec ji svázat se státními úkony tak pevně, že odchod přestane být realistický.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík