Wells na UFC 330 otočil téměř ztracený zápas. Orolbaie uspal škrcenímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Wells na UFC 330 otočil téměř ztracený zápas. Orolbaie uspal škrcením
Merab Dvališvili kritizoval tým Islama Machačeva za ruskou vlajku po UFC 330. Gruzínec připomněl, že jemu...
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Martin Buday po druhé porážce v řadě přiznal, že problém nebyl v přípravě ani taktice. V zápase s Lazarem...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →