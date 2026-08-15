Z původních Bažantů z Les Charlots tři zemřeli na rakovinu. Žijící Rego utekl před diktaturou a Fechner na 40 let zmizel

Les Charlots ve filmu Velký bazar, FOTO: AMLF / distr. TV Nova Les Charlots ve filmu Velký bazar, FOTO: AMLF / distr. TV Nova Les Charlots ve filmu Velký bazar, FOTO: AMLF / distr. TV Nova Les Charlots ve filmu Velký bazar, FOTO: AMLF / distr. TV Nova Les Charlots ve filmu Velký bazar, FOTO: AMLF / distr. TV Nova Les Charlots ve filmu Velký bazar, FOTO: AMLF / distr. TV Nova Les Charlots ve filmu Velký bazar, FOTO: AMLF / distr. TV Nova Les Charlots ve filmu Velký bazar, FOTO: AMLF / distr. TV Nova
Francouzská hudební a komediální skupina Les Charlots bavila svými filmy a písničkami miliony diváků po celé Evropě a Československo nebylo výjimkou. Původní sestavu tvořili Gérard Rinaldi, Jean Sarrus, Gérard Filippelli, Jean Guy Fechner a Luis Rego. Jejich bláznivé příběhy plné improvizace plnily kina k prasknutí. Z této pětice dnes zůstali naživu už jen dva členové. Gérard Rinaldi jako ústřední hlas kapely
Gérard Rinaldi stál u samotného zrodu skupiny. V mládí navštěvoval lyceum Charlemagne a reprezentoval školu v soutěžích. Původně hrál na saxofon a jako vášnivý fanoušek jazzu se velmi rychle zdokonaloval. V té době uvažoval o dráze pilota dopravních letadel nebo novináře.
Nakonec u něj vyhrála hudba a jeho baryton se stal poznávacím znamením mnoha komediálních hitů. V roce 1986 skupinu po natočení čtrnácti filmů opustil. Francouzští diváci si ho posléze oblíbili v televizním seriálu Marc a Sophie.
Velmi úspěšně se věnoval francouzskému dabingu. Svůj hlas propůjčil animovanému Goofymu a převzal i několik postav v seriálu Simpsonovi.
„Byl duší naší party a ze všeho nejraději psal nové písničky,“ zavzpomínal na něj kolega Jean Sarrus. Rinaldi podlehl v roce 2012 lymfomu ve věku devětašedesáti let. Jean Sarrus a jeho pokusy o režii
Jean Sarrus hrál na baskytaru a na počátku šedesátých let založil úplně první hudební formaci právě s Rinaldim. Po dlouhých letech před kamerou se rozhodl vyzkoušet profesi režiséra. Sám pak natočil snímek Návrat Bažantů z roku 1992.
Velký bazar, zleva: Jean Sarrus, Gérard Rinaldi, Jean-Guy Fechner, Gérard Filippelli, FOTO: AMLF / distr. TV Nova
Film však u diváků zcela propadl a Sarrus se kvůli němu na dlouhou dobu zadlužil. Rinaldi tehdy účast na projektu striktně odmítl. Sarrus později našel oporu v charitativní organizaci a také v herečce Josiane Balasko. Ta mu dala roli ve svém vlastním filmu Velký křik lásky.
Sarrus se velice zajímal o country hudbu a pomáhal založit festival v Mirande. Vydal také biografickou knihu o historii jejich komediální party. V roce 2016 se podílel na oficiálním obnovení skupiny u příležitosti padesátého výročí. Zemřel na rakovinu mozku loni v únoru ve věku devětasedmdesáti let.
Gérard Filippelli vyměnil oponu za kytaru
Herecká a hudební kariéra Gérarda Filippelliho začala velkou náhodou. V polovině šedesátých let pracoval jako oponář v pařížském kině Le Grand Rex. Tam se seznámil s budoucími kolegy a začal jim pomáhat s obsluhou zvuku.
Svoji úplně první kytaru a zesilovač si koupil od amerického vojáka v Châteauroux. Učil se hrát jako samouk a brzy se vypracoval na pozici sólového kytaristy celého uskupení. Filippelli zažil v roce 1970 obrovskou osobní tragédii. Jeho manželka nečekaně zahynula při autonehodě.
S kapelou zůstal až do konce devadesátých let a zahrál si v patnácti společných snímcích. Zemřel na rakovinu v březnu 2021 ve věku osmasedmdesáti let. Následný obřad proběhl ve velmi úzkém rodinném kruhu.
Jean Guy Fechner vzpomíná na slavný supermarket
Bubeník Jean Guy Fechner se ke kapele přidal v roce 1966 a nahradil původního člena Donalda Rieubona. Výrazně mu k tomu pomohl jeho bratr Christian Fechner. Ten tehdy dělal celé skupině manažera a začínajícího hudebníka kolegům přímo doporučil.
Fechner odešel ze sestavy v roce 1976 po natočení komedie Polibky z Hongkongu. Následně pracoval v bratrových ateliérech a staral se o reklamní kampaň pro film Dovolená po francouzsku 3. Po téměř čtyřiceti letech mimo pódia se v roce 2014 vrátil k živému vystupování.
Zazpíval si na belgickém festivalu věnovaném právě jejich filmové historii. V současnosti je ve svých devětasedmdesáti letech vůbec posledním žijícím hercem ze slavné filmové čtveřice z komedie Velký bazar.
Luis Rego utekl před diktaturou a vojenskou službou
Druhým žijícím pamětníkem původních hudebních začátků je dvaaosmdesátiletý Luis Rego. V komedii Velký bazar si však nezahrál. Narodil se v Lisabonu a v sedmnácti letech utekl do Francie. Snažil se vyhnout vojenské službě v Angole a utíkal před tehdejší portugalskou diktaturou.
Při pozdější návštěvě rodné země ho úřady zatkly a strávil dva měsíce ve vězení z politických důvodů. V kapele hrál na rytmickou kytaru a nazpívali o něm i podpůrnou píseň. Po úspěchu snímku Bažanti jedou do boje se rozhodl partu dobrovolně opustit z obavy před hereckým zaškatulkováním.
Zazářil ve filmech jako Dovolená po francouzsku nebo Pomsta opeřeného hada. Získal také obrovskou popularitu díky svému vtipnému vystupování v rádiu France Inter. Francouzské úřady mu nikdy neudělily tamní občanství a dlouhá desetiletí žije ve Francii jen se standardním povolením k pobytu.
Francouzskou komedii Velký bazar vysílá Nova Cinema 15. srpna v 18:10 a reprízu nabídne 18. srpna v 09:20.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (CSFD, IMDb).