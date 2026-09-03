Tiger Woods odešel od soudu domů. Tyson, Pistorius nebo Vick ale ukazují, jak rychle může sportovní hvězda skončit za mřížemi

Pro jednoho z nejslavnějších golfistů historie je to další kapitola komplikovaného vztahu s automobily, léky proti bolesti a osobními problémy. Už v roce 2017 byl nalezen spící za volantem a později se přiznal k bezohledné jízdě. V krvi měl tehdy několik různých látek včetně léků na bolest a spaní. Těžká nehoda z roku 2021 měla jinou povahu – policie nenašla důvod k trestnímu stíhání – ale Woods při ní utrpěl tak vážná zranění pravé nohy, že se jeho golfová kariéra znovu ocitla v ohrožení.
Tentokrát soudní síň opustil po svých a domů. V dějinách sportu ale najdeme hvězdy, kterým podobný okamžik vzal měsíce či roky kariéry. Některé se dokázaly vrátit až na vrchol, jiné už svůj sportovní život nikdy skutečně neobnovily.
Mike Tyson přišel o roky, které měly patřit jeho nejlepšímu boxu
Na začátku devadesátých let nebyl Mike Tyson vysloužilou celebritou žijící z minulosti. Bylo mu pětadvacet a stále patřil k nejslavnějším boxerům planety.
V roce 1992 byl v Indianě odsouzen za znásilnění osmnáctileté Desiree Washington. Soud mu vyměřil šest let vězení. Za mřížemi nakonec strávil přibližně tři roky a na svobodu se dostal v roce 1995.
Ve sportovní kariéře je rozdíl mezi pětadvaceti a osmadvaceti lety obrovský. U těžké váhy možná menší než u sprintera, přesto Tyson přišel právě o období, které mělo být pokračováním jeho nejproduktivnějších let.
Po návratu dokázal něco, co tehdy vůbec nebylo samozřejmé. Znovu se stal mistrem světa a box dokázal jeho návrat velmi rychle proměnit v obrovský obchodní produkt. Publikum chtělo vidět, zda je stále stejným ničivým boxerem, a promotéři věděli, že jeho jméno pořád prodává miliony televizních přenosů.
Tyson tak představuje jeden z nejvýraznějších příkladů sportovce, kterému vězení kariéru přerušilo, ale nezničilo.
To samozřejmě nic nemění na závažnosti trestného činu, za který byl odsouzen. Ukazuje to spíš zvláštní schopnost vrcholového sportu oddělit komerční hodnotu sportovce od toho, co se stalo mimo ring. Jakmile byl Tyson znovu schopný boxovat, existoval trh ochotný jeho návrat koupit.
Oscar Pistorius spadl z pozice sportovní ikony během jediného rána
U Oscara Pistoriuse byl pád ještě radikálnější. Jihoafrický atlet se stal světovým symbolem překonávání fyzického handicapu. Běhal na karbonových protézách, získával paralympijské zlato a v roce 2012 nastoupil také na olympijských hrách v Londýně proti nehendikepovaným atletům. Přezdívka Blade Runner dávno překročila hranice atletiky. O několik měsíců později byl celý tento příběh prakticky pryč.
V únoru 2013 Pistorius ve svém domě zastřelil partnerku Reevu Steenkamp čtyřmi ranami vypálenými skrz dveře koupelny. Tvrdil, že ji považoval za vetřelce. Právní kvalifikace se v následujících letech měnila: nejprve byl uznán vinným z usmrcení z nedbalosti, po odvolání byl verdikt změněn na vraždu a nakonec dostal trest třináct let a pět měsíců.
Na podmínku byl propuštěn v lednu 2024 a pod dohledem má zůstat do konce trestu v roce 2029. Tady už se prakticky nedá mluvit o přerušené kariéře v Tysonově smyslu. Pistoriusova atletická kariéra skončila. Jeho jméno, které ještě na olympiádě 2012 znamenalo především sportovní výjimečnost, se od roku 2013 spojovalo téměř výhradně se smrtí Reevy Steenkamp a následným soudem.
Zvláštní epilog přišel v roce 2025, kdy se po propuštění z vězení zúčastnil půlironmanského triatlonu v Durbanu. Nebyl to návrat profesionální hvězdy do sportovního světa, který opustila. Spíš připomínka, že bývalý elitní atlet pořád fyzicky závodit dokáže. Jeho někdejší sportovní status se tím ale nevrátil.
Michael Vick ukázal, že americký sport umí dát druhou šanci. Ani zdaleka ne každému se to líbilo
Michael Vick byl jedním z největších talentů NFL. Atlanta Falcons si ho v roce 2001 vybrala jako jedničku draftu a jeho kombinace rychlosti, atletiky a síly paže měnila představu o tom, jak může quarterback hrát. Pak přišel případ Bad Newz Kennels.
Federální vyšetřování odhalilo ilegální organizaci psích zápasů, kterou Vick finančně podporoval a na jejímž provozu se podílel. V roce 2007 se přiznal ke spiknutí souvisejícímu s psími zápasy. Součástí případu bylo také zabíjení psů, kteří při zápasech neuspěli. Dostal 23 měsíců federálního vězení. NFL ho suspendovala, Falcons se od své bývalé superstar odstřihli a Vick během kauzy finančně zkolaboval až k osobnímu bankrotu. Jeho poslední zápas před vězením přišel v prosinci 2006.
Pak se stalo něco mimořádného. Philadelphia Eagles mu po propuštění dala smlouvu. Nešlo o bezproblémový návrat. Rozhodnutí vyvolalo odpor části fanoušků a ochránců zvířat a Vick musel veřejně dokazovat, že přijímá odpovědnost a změnil své chování. Sportovně ale druhou šanci využil způsobem, který překvapil i mnoho lidí, kteří věřili v jeho talent.
V sezoně 2010 se znovu stal startujícím quarterbackem, dostal Eagles k bilanci 10–6 a byl vyhlášen Comeback Player of the Year NFL. Je to jeden z nejpozoruhodnějších návratů po vězení v moderním profesionálním sportu. A zároveň případ, u kterého se dodnes vede spor, kde přesně má sport hranici mezi odpykaným trestem, druhou šancí a veřejným odpuštěním.
Marion Jones nepřišla jen o svobodu. Zmizela jí i olympijská minulost
U Marion Jones bylo propojení trestní kauzy a sportu ještě přímější. Na olympijských hrách v Sydney v roce 2000 byla jednou z největších hvězd celého programu. Získala pět medailí, z toho tři zlaté, a několik let působila jako tvář americké atletiky. Potom přišla BALCO.
Jones dlouho popírala užívání zakázaných látek. V roce 2007 ale přiznala, že federálním vyšetřovatelům lhala o užívání dopingu. Současně se přiznala také ke lži v jiném vyšetřování týkajícím se finančního podvodu. To je důležitý právní detail: šest měsíců vězení nedostala jednoduše „za doping“. Odsouzena byla za nepravdivá prohlášení federálním vyšetřovatelům.
Pro její sportovní odkaz ale bylo podstatné právě přiznání užívání zakázaných látek. Jones přišla o olympijské medaile ze Sydney a výsledky, které z ní udělaly jednu z největších atletických hvězd přelomu tisíciletí, byly zpětně odstraněny.
Tyson nebo Vick mohli po vězení nastoupit a zkusit napsat novou sportovní kapitolu. Jones přišla i o velkou část té staré. A právě proto je její případ v této skupině zvláštní. Soudní trest trval půl roku, ale sportovní důsledky byly v podstatě trvalé.
Boris Becker zjistil, že sportovní legenda není u soudu ochranný štít
Boris Becker už dávno nehrál profesionální tenis, když ho britský soud poslal do vězení. Právě proto jeho případ do tohoto seznamu zapadá jinak. Šestinásobný grandslamový vítěz, trojnásobný šampion Wimbledonu a bývalá světová jednička byl v roce 2017 prohlášen za bankrotáře. O pět let později ho londýnský soud uznal vinným ve čtyřech bodech souvisejících s ukrýváním majetku a finančních prostředků před správci konkursu.
Dostal dva a půl roku vězení. Za mřížemi strávil přibližně osm měsíců, poté byl propuštěn a deportován do Německa. Beckerovi vězení samozřejmě nevzalo aktivní kariéru. Wimbledon už dávno nehrál. Zasáhlo však úplně jinou část života bývalého sportovce: období, kdy legendy obvykle přecházejí do rolí komentátorů, trenérů, ambasadorů a respektovaných tváří svého sportu.
Becker předtím trénoval Novaka Djokoviće, pracoval v médiích a zůstával výraznou součástí tenisového světa. Najednou sledoval Wimbledon z vězeňské cely. Právě jeho případ připomíná, že konec profesionální kariéry neznamená konec hodnoty sportovní pověsti. Bývalý šampion na ní může stavět další desítky let – a stejně rychle ji může poškodit úplně mimo kurt.
Duncan Ferguson skončil ve vězení kvůli tomu, co udělal přímo během zápasu
Pokud všechny předchozí případy spojuje především život mimo sportoviště, Duncan Ferguson nabízí téměř absurdní výjimku. Skotský útočník Rangers v roce 1994 během utkání s Raith Rovers udeřil hlavou obránce Johna McStaye. Rozhodčí ho za incident během zápasu ani nevyloučil. Událostí se ale začala zabývat policie.
Ferguson už měl za sebou předchozí problémy se zákonem a v době incidentu byl v podmínce. V roce 1995 byl odsouzen ke třem měsícům vězení za napadení. Ve věznici Barlinnie nakonec strávil 44 dní.
Je těžké najít výraznější příklad okamžiku, kdy hranice mezi sportovní disciplínou a trestním právem úplně zmizela. Ferguson navíc cítil, že jej následně potrestal ještě fotbal. Skotská asociace mu udělila další disciplinární postih a jeho konflikt s ní přispěl k rozhodnutí odmítat reprezentační pozvánky.
Po letech označil právě nehraní za Skotsko za největší fotbalovou lítost své kariéry. Samotných 44 dnů za mřížemi tedy nebylo jedinou cenou jednoho úderu hlavou. Důsledky se táhly ještě mnoho sezon.
Tiger Woods zatím zůstává na druhé straně vězeňských dveří
Proti těmto příběhům působí současný případ Tigera Woodse jinak. Jeho aktuální dohoda znamená pětiletý zákaz řízení a přibližně 1 500 dolarů na finančních sankcích, ale žádný trest odnětí svobody. Původní obvinění z DUI bylo staženo poté, co podle prokuratury nebylo možné dostatečně prokázat, že Woods byl v okamžiku nehody skutečně ovlivněn léky. Soudce mu přesto velmi jasně připomněl, co bude následovat, pokud zákaz poruší.
Woods se tedy zařadil mezi slavné sportovce, kteří se dostali nebezpečně blízko okamžiku, kdy kariérní plán přestává určovat trenér, lékař nebo vlastní tělo a začne ho určovat trestní systém.
Tentokrát vězení unikl. A možná právě pohled na Tysona, Vicka, Pistoriuse, Jones, Beckera nebo Fergusona ukazuje, jak zásadní rozdíl to je. Sportovní kariéra je mimořádně krátká. Zranění může člověku vzít sezonu, špatný přestup několik let a pokles výkonnosti místo v sestavě.
Vězení funguje jinak. Neptá se, kolik titulů jste vyhráli, jakou máte smlouvu ani jestli jste zrovna v nejlepším věku kariéry. Hodiny sportovce se na dobu trestu jednoduše nezastaví. Tyson se vrátil a znovu vyhrál světový titul. Vick se vrátil a stal se hráčem roku za comeback. Ferguson dál hrál Premier League.
Pistorius se do elitní atletiky už nevrátil. Marion Jones přišla dokonce o část minulosti, kterou už jednou prožila. Tiger Woods dnes odešel od soudu domů. Pro sportovce je někdy právě tahle zdánlivě obyčejná věta největším vítězstvím celého dne.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další sportovní příběhy, analýzy a zajímavosti najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Reuters – Woods loses driver's license for five years in plea deal, avoids jail time [1], Reuters – Oscar Pistorius competes in triathlon 12 years after murdering girlfriend [2], South African Government – Correctional Services on Oscar Pistorius placed on parole [3], Associated Press – Woman files suit accusing Mike Tyson of rape in early '90s [4], NFL – Timeline of Michael Vick's legal troubles [5], NFL – Vick's thrilling ride with Eagles nets him AP comeback award [6], U.S. Department of Justice – Former Olympic champion Marion Jones-Thompson sentenced to 6 months in prison [7], Reuters – Boris Becker to be discharged from bankruptcy [8], BBC Sport – Duncan Ferguson: From Barlinnie hell to Goodison heaven [9].