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Tuto přísadu nikdy nedávejte do guláše. Udělá z něj nechutnou břečku

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Když je guláš příliš řídký, řada lidí sáhne po mouce, aby ho zahustila. Tento zdánlivě logický krok ale může oblíbený tradiční pokrm zbavit jeho přirozené chuti a konzistence.
Tuto přísadu nikdy nedávejte do guláše. Udělá z něj nechutnou břečku

Tuto přísadu nikdy nedávejte do guláše. Udělá z něj nechutnou břečku

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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