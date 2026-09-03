Evropští meteorologové zveřejnili první výhled na zimu. Modely dobré zprávy nepřinášejí

Letošní léto zanechává za sebou jeden faktor, který může ovlivňovat počasí ještě několik dalších měsíců. Jde o mimořádně teplá moře obklopující evropský kontinent. Výrazně vyšší teploty byly během léta zaznamenány nejen ve Středozemním a Jaderském moři, ale také v dalších částech evropských vod. Právě obrovské množství energie nahromaděné v teplé vodě se může projevit ve chvíli, kdy na podzim začnou nad Evropu častěji pronikat chladnější vzduchové hmoty.
První sezónní modely proto naznačují, že letošní podzim a následná zima nemusí pokračovat ve stejném počasí, jaké Evropa zažívala během předchozích měsíců. Zatímco začátek meteorologického podzimu může být ještě relativně teplý a v některých oblastech také sušší, od října a zejména listopadu se pravděpodobnost častějších srážek postupně zvyšuje.
Teplá moře dodávají atmosféře další vlhkost
Neobvykle vysoká teplota evropských moří není důležitá pouze pro dovolenkáře. Teplá voda zároveň podporuje intenzivnější odpařování, takže se do atmosféry dostává větší množství vodní páry. Pokud nad takové oblasti pronikne chladnější vzduch, mohou vzniknout podmínky pro výraznější srážkové situace.
Právě tento mechanismus může během podzimu zvyšovat riziko vydatných dešťů a při vhodném uspořádání atmosféry také bouřek. V zimě se potom stejná vlhkost může podle aktuálních teplot projevit buď deštěm, nebo sněžením.
Výrazné teplotní odchylky byly během léta patrné především v západním Středomoří. Na rozsáhlých plochách byla voda teplejší než dlouhodobý průměr a lokálně byl rozdíl ještě mnohem výraznější. Takto nahromaděné teplo přitom nezmizí okamžitě s příchodem prvních chladnějších zářijových dnů.
Září může zůstat teplé, větší změna přijde později
Samotné září zatím podle dlouhodobějších klimatických výstupů nevypadá jako začátek výrazně chladného období. Teploty se mohou v řadě oblastí Evropy stále držet nad hodnotami obvyklými pro tuto část roku a srážek nemusí být všude mnoho.
Postupně se však situace může měnit. Během října a listopadu už sezónní modely častěji naznačují kombinaci vyšších teplot a většího množství srážek. To by znamenalo poměrně významnou změnu zejména pro oblasti, které v předchozích měsících bojovaly se suchem.
Dlouhodobé modely samozřejmě nedokážou několik měsíců dopředu určit, zda například 10. listopadu přijde silný déšť nebo kdy napadne první sníh. Ukazují spíše pravděpodobný charakter celého období a odchylky od dlouhodobého průměru.
Zima může být vlhká, ale nikoliv nutně zasněžená
Zajímavě vypadají především první výstupy pro období od prosince 2026 do února 2027. Velká část Evropy má podle nich zvýšenou pravděpodobnost nadprůměrného množství srážek. Současně však modely počítají také s převážně nadprůměrnými teplotami.
Pro nížiny střední Evropy je to poměrně zásadní kombinace. Více srážek totiž automaticky neznamená více sněhu. Pokud se teploty budou pohybovat nad bodem mrazu, může místo dlouhotrvající sněhové pokrývky častěji pršet nebo se mohou střídat krátké epizody sněžení s následným táním.
Úplně jiná situace může nastat ve vysokých horských polohách. Pokud se tam během příchodu srážek udrží dostatečně nízká teplota, větší množství vlhkosti může naopak znamenat vydatnější sněžení. Vyšší potenciál pro sníh se proto zatím rýsuje hlavně ve vyšších partiích Alp a dalších evropských hor.
Přesnou podobu zimy zatím určit nelze
První sezónní výhled je potřeba brát především jako informaci o možném trendu. Předpověď počasí na konkrétní dny několik měsíců dopředu není možná a výsledky dlouhodobých modelů se budou během podzimu ještě měnit.
V tuto chvíli se ale opakují dva poměrně výrazné signály. Evropa vstupuje do podzimu s mimořádně teplými okolními moři a současné sezónní modely ukazují na zvýšenou pravděpodobnost teplejšího a současně srážkově bohatšího zimního období.
Zda budou srážky v Česku padat především jako déšť, nebo se podaří vytvořit podmínky pro delší sněhové epizody, bude záležet až na konkrétním proudění a přísunu studeného vzduchu. Jistější obrázek o zimě 2026/2027 proto přinesou až další aktualizace sezónních modelů během podzimu.
tn.nova.cz, imeteo.sk, copernicus.eu, ecmwf.int, severe-weather.eu