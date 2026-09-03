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Evropští meteorologové zveřejnili první výhled na zimu. Modely dobré zprávy nepřinášejí

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První dlouhodobější výhledy na podzim a zimu 2026/2027 naznačují změnu dosavadního charakteru počasí. Evropa by se po suchých obdobích mohla dostat do výrazně vlhčí fáze, zatímco teploty mají zůstávat spíše nadprůměrné.
Evropa dostala první náznak toho, jaká bude letošní zima: Výhled meteorologů nevypadá vůbec dobře.

Evropa dostala první náznak toho, jaká bude letošní zima: Výhled meteorologů nevypadá vůbec dobře.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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