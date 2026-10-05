Hledání restaurací a aktivit v Google Mapách je ztrátou času. Gemini udělala plán na celý den za minutu

Kdo někdy plánoval den v turisticky přetížené destinaci přes Google Mapy, zná ten kolotoč: desítky pinů vedle sebe, stovky recenzí, přepínání mezi fotkami a otevíracími dobami a k tomu hledání dalších informací v prohlížeči. Bhalla přesně tohle označil za ztrátu času. Ne Mapy jako takové, ale ruční skládání programu z jejich dat ve chvíli, kdy je možností příliš mnoho a podmínek také. Místo toho otevřel aplikaci Gemini, nadiktoval, co potřebuje, a nechal umělou inteligenci, aby nad mapovými daty, recenzemi, počasím i blogy sestavila použitelný plán. Výsledkem nebyl jen seznam tipů, ale flexibilní denní program, který zohlednil přesuny, silné UV záření mezi 11:30 a 15:00 i fakt, že cestuje s kojencem.
Co přesně Gemini dostala za úkol
Bhallův prompt nebyl jednoduchý dotaz typu „restaurace poblíž“. Obsahoval čtyři vrstvy informací najednou:
- Místo a čas: Mandrem Beach, Severní Goa, celý den.
- Cíle: západ slunce na pláži, oběd s lokálním jídlem u moře, případně vodní sporty.
- Omezení: cestuje s kojencem, potřebuje flexibilní a bezpečný program.
- Filtry kvality: minimálně 4,2 hvězdy na Google Maps i dalších recenzních platformách, křížová kontrola přes blogy, zohlednění počasí, UV indexu a dopravní situace.
Gemini na základě toho sestavila chronologický itinerář: ranní procházku u zátoky, oběd v plážovém shacku s lokální kuchyní, volnější odpoledne ve stínu kvůli silnému UV záření a návrat na pláž kolem 17:30 na západ slunce. Když pak Bhalla navázal doplňujícím dotazem na kavárnu s dobrou Wi-Fi, Gemini odpověděla v kontextu celého předchozího rozhovoru. Věděla, kde se ten den pohybuje, s kým cestuje a co už má naplánované.
Slovo „minuta“ v titulku nestojí na stopkami změřených šedesáti sekundách. Jde o to, že jedna hlasová interakce nahradila to, co by jinak mohlo znamenat desítky minut přepínání mezi kartami, mapou a recenzemi.
Proč to funguje lépe než ruční hledání, a kde ne
Google sám Ask Maps představil v březnu 2026 jako odpověď na „složité otázky z reálného světa“, které dříve vyžadovaly zdlouhavé hledání a procházení recenzí. Gemini v mapovém režimu umí zpracovat přirozený dotaz s více podmínkami najednou, seskupit místa podle lokality, zohlednit vzdálenosti a časy přesunů a nabídnout navazující konverzaci.
Oproti konkurenci má Gemini jednu zásadní výhodu: nativní napojení na Google Maps, Flights a Hotels. ChatGPT má vlastní vrstvu pro procházení webu a paměť napříč konverzacemi, Perplexity zase nabízí citace a rešerši webu v reálném čase. Ani jeden z nich ale nemá stejné nativní napojení na databázi míst v Google Maps, její recenze, otevírací doby, fotografie a navigaci. Výstup z Gemini lze přímo otevřít v Mapách, uložit místa do seznamu nebo spustit navigaci.
Kde Gemini podle Bhally selhává? U túr a méně standardních aktivit mimo turistické trasy. Čím méně dat a recenzí k dané lokalitě existuje, tím méně spolehlivý může být výstup. Google navíc sám upozorňuje, že AI odpovědi mohou být chybné a důležité informace je třeba ověřit. Gemini tedy předvybere možnosti, finální rozhodnutí zůstává na uživateli.
Jak na to v Česku
Gemini je v Česku dostupná jako mobilní aplikace i na webu, a to v češtině. Háček je jinde: pokročilejší mapové funkce, včetně plného Ask Maps, jsou zatím vázané na angličtinu a postupně se rozšiřují do dalších regionů. Prakticky to znamená, že český uživatel Gemini použít může, ale pro nejlepší výsledky při plánování výletů může být výhodnější zadávat dotazy anglicky.
Postup je přímočarý. Přihlásit se do Gemini, mít zapnutou aktivitu Keep Activity a zadat prompt. Není potřeba žádný plugin ani ruční propojování služeb. Gemini může pracovat s veřejně dostupnými daty z Google Maps. Kdo chce personalizovanější odpovědi, může v nastavení připojit další služby Googlu. A kdo chce Gemini používat přímo během jízdy, může v Google Maps využít hlasové ovládání nebo ikonu asistenta.
Pro použitelný itinerář se vyplatí zadat prompt se čtyřmi vrstvami: místo a časové okno, konkrétní cíle dne, omezení a preference a filtrovací pravidla. Něco jako: „Naplánuj mi jeden den v Českém Krumlově, chci historické centrum a dobrou restauraci na oběd, cestuji s malým dítětem, zohledni počasí a otevírací doby, doporuč jen místa s hodnocením nad 4,2.“ Čím konkrétnější zadání, tím méně generický výstup.
Kolik se dá věřit doporučením
Za mapovými daty stojí obrovský ekosystém: jen v roce 2025 komunita přidala přes miliardu recenzí a 80 milionů návrhů úprav. Google zároveň v roce 2023 zablokoval nebo odstranil přes 170 milionů závadných recenzí. Od listopadu 2025 navíc Gemini v Mapách generuje tipy typu „co vědět předem“, tedy informace o parkování, dress codu nebo skrytém menu, které čerpají nejen z recenzí, ale i z dalších užitečných informací nalezených online.
Dat je hodně, ale jejich kvalita se musí průběžně kontrolovat. Proto platí jednoduchá zásada: Gemini je užitečný první filtr, ne slepá autorita.
Gemini nešetří čas tomu, kdo přesně ví, kam chce jít – na to stačí Mapy a navigace. Šetří ho tomu, kdo stojí před příliš mnoha možnostmi a zároveň musí zohlednit řadu podmínek. A právě tam, kde ruční hledání přestává být efektivní, může být konverzace s AI rychlejší než proklikávání desítek výsledků.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík