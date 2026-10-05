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Hledání restaurací a aktivit v Google Mapách je ztrátou času. Gemini udělala plán na celý den za minutu

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Technologický redaktor Akshay Bhalla z Android Police zadal Gemini jeden hlasový prompt a dostal hotový itinerář na celý den u pláže v Goa.
Nástroje, telefon, Gemini

Nástroje, telefon, Gemini

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 20:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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