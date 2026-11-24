Řeč je o aplikaci
Win 11 Launcher od vývojáře Spark Planet, která nahrazuje výchozí domovskou obrazovku telefonu dlaždicovým rozhraním. Nabízí nabídku Start, boční panel rychlých voleb a vlastního správce souborů ve stylu „Tento počítač“. Hned na začátku je ale důležité jedno upřesnění: nejde o instalaci skutečného operačního systému Windows 11 do mobilu. Launcher mění pouze vzhled a způsob ovládání Androidu. Pod kapotou zůstává telefon stejným zařízením jako předtím. Proměna je tedy čistě kosmetická, ale překvapivě důkladná. Co přesně se po instalaci změní
Po stažení aplikace Win 11 Launcher a jejím nastavení jako výchozí domovské obrazovky získáte:
Dlaždicovou domovskou obrazovku – ikony aplikací se zobrazují v obdélníkových dlaždicích, které připomínají rozhraní Windows 10 a Windows Phone. Nabídku Start – klepnutím na ikonu Windows v dolní části obrazovky otevřete nabídku s přístupem k aplikacím, nastavení a možnostem vypnutí. Boční centrum ovládání – panel s rychlými přepínači (Wi-Fi, Bluetooth, jas) a oznámeními, který je vizuálně stylizovaný do podoby prostředí Windows. Správce souborů – jednoduchý prohlížeč obsahu úložiště s rozhraním připomínajícím „Tento počítač“, tedy klasického Průzkumníka souborů.
Sám vývojář v
popisu na Google Play uvádí, že aplikace se inspiruje systémy „Win 11 and Win 10 OS“. Snímky obrazovky to potvrzují: živé dlaždice a barevné bloky mají blíže k Windows 10 než k minimalistickému designu jedenáctky. Název je tedy trochu marketingově nadsazený a výsledný vzhled kombinuje prvky obou verzí Windows. Kolik to stojí a jak je to s reklamami
Základní verze je na
českém Google Play zdarma. Má to ale háček: obsahuje reklamy. Starší informace uváděly jednorázový poplatek kolem 75 Kč za jejich odstranění. Aktuální nabídka placené verze Pro však ukazuje složitější model: k dispozici je měsíční prémiové předplatné nebo doživotní odemčení prostřednictvím nákupu přímo v aplikaci. Přesnou cenu v korunách se nám v aktuálních metadatech nepodařilo dohledat.
Zajímavý je také údaj o ochraně soukromí. Vývojář u bezplatné verze deklaruje, že nesdílí data s třetími stranami ani neshromažďuje žádné uživatelské údaje. U launcheru od menšího studia jde o poměrně nadstandardní úroveň transparentnosti.
Jak si stojí vedle konkurence
Win 11 Launcher není jedinou možností, jak změnit vzhled Androidu. Srovnání se dvěma známými alternativami ukazuje, čím se odlišuje:
Launcher Zaměření Vizuální styl Win 11 Launcher Tematický vzhled inspirovaný Windows Dlaždice, nabídka Start, dojem desktopového prostředí Nova Launcher Univerzální přizpůsobení Libovolný vzhled, který si uživatel nastaví podle sebe Microsoft Launcher Produktivita, kalendář, informační přehled Moderní Android s integrací služeb Microsoft 365
Nova Launcher je pomyslný švýcarský nůž pro uživatele, kteří si chtějí prostředí přizpůsobit do nejmenších detailů. Microsoft Launcher zase cílí především na lidi, kteří využívají ekosystém Microsoftu. Win 11 Launcher má mnohem užší zaměření: sází především na vzhled připomínající Windows. Právě v tom spočívá jeho hlavní přednost.
Pro fanoušky ještě starších systémů existuje také alternativa inspirovaná Windows XP od nezávislého vývojáře Gorjana Jovanovského. Ta však není dostupná na Google Play a šíří se jako APK mimo oficiální obchod, což s sebou přináší vyšší bezpečnostní rizika.
Komu to dává smysl a na co si dát pozor
Launcher vyžaduje Android 7.0 nebo novější. Podle vývojáře běží na novějších telefonech plynule. Aktualizace z listopadu 2026 přinesly plynulejší animace nabídky Start a opravy stability. Některá z nedávných uživatelských hodnocení placené verze Pro ale upozorňují na mírné zpomalení, takže na starších nebo méně výkonných zařízeních se vyplatí nejprve vyzkoušet bezplatnou verzi.
Rozhraní launcheru je v angličtině. Český popis na Google Play sice může působit dojmem, že je aplikace lokalizovaná, samotné nabídky, nastavení i popisky uvnitř aplikace jsou ale anglické. Při běžném používání by to nemělo představovat zásadní překážku – položky jako Start, Settings nebo File Manager jsou poměrně srozumitelné.
Spark Planet má ve svém portfoliu prakticky pouze tento launcher ve dvou verzích. Nejde tedy o velké vývojářské studio, ale o úzce zaměřený projekt, který se nadále vyvíjí. Poslední aktualizace verze Pro je datována 16. 11. 2026.
Pokud vás láká vzhled desktopového prostředí na mobilu a nechcete trávit čas nastavováním desítek různých parametrů, Win 11 Launcher nabízí rychlou cestu, jak toho dosáhnout. Stačí ho stáhnout a nastavit jako výchozí launcher. Pokud vás časem omrzí, můžete jednoduše přepnout zpět na původní prostředí. Samotný Android zůstane beze změny.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman