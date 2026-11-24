Říká se mu Data Saver, česky Spořič dat, a v nastavení Androidu je ukrytý hlouběji, než by člověk čekal. Nejde o datový limit ani upozornění na blížící se vyčerpání balíčku. Je to systémová funkce, která na mobilní síti s účtováním podle objemu přenesených dat omezuje většině aplikací přístup k internetu na pozadí. Zastaví tak například tiché synchronizace, přednačítání obsahu nebo automatické stahování dat. Aplikace, kterou máte právě otevřenou, přitom funguje dál. Desítky dalších, které si na pozadí nenápadně stahují megabajty dat, ale narazí na omezení. Právě tento provoz může představovat zbytečné plýtvání: uživatel o něm často ani neví, nevyžádal si ho, a přesto mu ukrajuje z datového balíčku.
Proč to není okrajový tip pro pár lidí
Podle výroční zprávy ČTÚ za rok 2025 mělo v Česku neomezená mobilní data jen 32,2 % datových SIM karet. Zbývajících téměř 68 % tedy využívalo tarif s určitým datovým limitem. Průměrná měsíční spotřeba přitom dosáhla 15,1 GB na jednu datovou SIM. Nejlevnější tarif s neomezeným voláním, SMS a 10 GB dat stál v roce 2024 podle ČTÚ měsíčně 652,91 Kč.
Cena za gigabajt sice mezi lety 2021 a 2025 klesla o více než 60 %, objem přenesených dat ale rostl ještě rychleji. Levnější data zkrátka neznamenají, že se provoz na pozadí přestal počítat. Spořič dat proto není jen nouzovým řešením pro uživatele nejlevnějších předplacených karet. Je to užitečná pojistka pro každého, kdo nechce, aby mu aplikace bez jeho vědomí spotřebovávaly datový balíček.
Kde ho najdete a jak ho zapnout
Na čistém Androidu a telefonech Pixel je cesta jednoduchá: Nastavení → Síť a internet → Spořič dat. Stačí několik klepnutí a funkce je aktivní. Na telefonech Samsung ji najdete v nabídce Nastavení → Připojení → Využití dat → Spořič dat. Cesta je o něco delší, princip ale zůstává stejný.
U Xiaomi může být situace složitější. Výrobce ve své globální dokumentaci odkazuje především na vlastní nástroje v aplikaci Zabezpečení (Security → Data usage → Data usage stats). Zde lze omezit mobilní data pro konkrétní aplikace nebo nastavit datový plán. Klasická systémová funkce Androidu s názvem „Data Saver“ se v rozhraní Xiaomi nemusí zobrazovat vůbec. Případně ji najdete pod jiným názvem, podle verze systému a konkrétního modelu telefonu.
Google navíc umožňuje přidat Spořič dat mezi rychlé přepínače. Po prvním nastavení tak můžete funkci zapínat a vypínat jedním tahem z horní části obrazovky, aniž byste museli znovu procházet celé nastavení.
Spořič dat versus datový limit: to není totéž
Spousta lidí si plete Spořič dat s upozorněním na spotřebu nebo s datovým limitem. Rozdíl je přitom zásadní:
- Spořič dat omezuje průběžný provoz aplikací na pozadí. Aplikace, které právě nepoužíváte, mají omezený přístup k mobilní síti. Funguje tedy jako průběžná brzda spotřeby.
- Datový limit (Data warning & limit) pouze sleduje celkové množství přenesených dat. Pošle vám upozornění při dosažení nastavené hranice a po překročení limitu může mobilní data úplně vypnout. Jde o ochranu před překročením datového balíčku, nikoli o průběžné omezování provozu.
Ideální je používat obě funkce současně. Spořič dat omezuje zbytečný provoz každý den, zatímco datový limit vás chrání před nečekaným vyčerpáním balíčku ke konci měsíce.
Co Spořič dat neumí a na co si dát pozor
Zapnutí Spořiče dat má i své nevýhody. Google výslovně upozorňuje, že některé aplikace a služby nemusí bez přístupu k mobilním datům na pozadí fungovat správně. Typickým důsledkem mohou být opožděné notifikace z chatovacích aplikací, pozdě doručené e-maily nebo neaktuální předpověď počasí.
Řešení je jednoduché: u důležitých aplikací povolte výjimku prostřednictvím volby Neomezený přístup k datům. Smysl to dává například u Messengeru, e-mailového klienta nebo bankovní aplikace, u kterých chcete dostávat upozornění včas. Ostatní aplikace mohou s aktualizací dat počkat na připojení k Wi-Fi.
Konkrétní úsporu v megabajtech Google neuvádí, protože záleží na tom, jaké aplikace máte nainstalované a jak intenzivně komunikují na pozadí. Rozdíl ale můžete sledovat v přehledu spotřeby dat jednotlivých aplikací (Využití dat aplikací). Pokud chcete zjistit, kam se data ztrácejí, a v přehledu nenajdete žádnou zjevnou příčinu, zkontrolujte také spotřebu Google Play služeb. Android dokáže zobrazit jejich síťový provoz za posledních 14 až 90 dní.
Spořič dat je součástí Androidu už od verze 7.0, která vyšla v roce 2016. Jde tedy o funkci starou deset let, jejíž aktivace zabere jen několik klepnutí. Přesto ji řada uživatelů nikdy nezapnula.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman