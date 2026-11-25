Umělá inteligence zatím narážela hlavně na cenu čipů a nedostatek výpočetního výkonu. Teď se přidává obyčejnější potíž: elektřina. Podle nové zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) jí datová centra v roce 2030 spotřebují téměř dvakrát tolik co loni. A v některých oblastech už není kam další serverovny připojit.
IEA odhaduje, že roční spotřeba datových center vzroste ze 485 terawatthodin v roce 2025 na 950 TWh do konce desetiletí. To jsou přibližně tři procenta světové spotřeby elektřiny. Nejrychleji porostou centra určená pro AI, jejichž odběr se má dokonce ztrojnásobit.
Agentura přitom nespoléhá jen na sliby firem. Ze satelitních snímků sleduje 93 obřích projektů, u nichž odhadovaná kapacita za dva roky vyskočila z necelých dvou na 17 gigawattů. Po dokončení mají dohromady dosáhnout přibližně 50 gigawattů. To je výkon srovnatelný se špičkovým odběrem Velké Británie.
Datové centrum postaví. Na přípojku ale čeká roky
Technologické společnosti mají do datových center do roku 2030 vložit další čtyři biliony dolarů. Jenže peníze samy o sobě elektřinu nepřivedou. Nová vedení, rozvodny a elektrárny se připravují déle než serverové haly. Investoři tak někde mají pozemek i rozpočet, ale nikoli zajištěný příkon.
Část firem proto zkouší vlastní výrobu elektřiny, hlavně z plynu. Ani to není rychlá zkratka. Plynové turbíny se objednávají dlouho dopředu a rostoucí poptávka prodlužuje dodací lhůty.
Ekologickou bilanci to komplikuje. Ačkoli technologické firmy uzavírají smlouvy na odběr zelené elektřiny, uhlí a plyn dnes podle IEA pokrývají asi 60 procent skutečných dodávek pro datová centra. Emise spojené s jejich provozem mají do roku 2030 stoupnout o 70 procent.
Dopadne to i na účty za elektřinu?
Záleží na tom, kdo zaplatí nové vedení a další infrastrukturu. Pokud si posílení sítě uhradí provozovatel datového centra, ostatní odběratelé nemusí pocítit nic. Jestliže se ale náklady rozpočítají mezi zákazníky, může se stavba promítnout i do účtů domácností.
IEA upozorňuje, že zatím neexistuje jednoznačný důkaz, že více datových center automaticky znamená dražší proud. Tam, kde je volná kapacita, může velký pravidelný odběr síti dokonce ekonomicky pomoci. Rozhodující bude konkrétní lokalita a to, kdo výstavbu zaplatí. Pro firmy závodící ve vývoji AI z toho plyne nepříjemná skutečnost. Nakoupit nejnovější procesory nestačí. Než se poprvé rozběhnou, musí se k nim dostat elektřina.