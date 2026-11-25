Senior v rodinném domě s letitým kotlem často stojí před problémem, že na nové topení nemá dost peněz. V programu Nová zelená úsporám Light může na tepelné čerpadlo dostat od státu až 150 000 Kč. Peníze mu navíc mohou přijít předem ještě před zahájením stavby, pokud žádost podá dřív, než řemeslníci práci dokončí. Podpora míří na domácnosti s nižšími příjmy v nezatepleném domě a s jejím vyřízením pomáhají energetičtí poradci zdarma.
Dotace pomůže nahradit zakázaný kotel
Program Nová zelená úsporám Light funguje dál a soukromým majitelům rodinných domů pomáhá zaplatit výměnu hlavního zdroje vytápění. Pro řadu lidí jde o cestu, jak se zbavit starého kotle na tuhá paliva první a druhé emisní třídy. Takové kotle jsou totiž od 1. září 2024 zakázané a za jejich provoz hrozí pokuta až 50 000 Kč. Kontrolu řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností, který může řízení zahájit na podnět, po stížnosti sousedů nebo při revizi komína.
Samotný důchodový věk ale na získání dotace nestačí. Domácnost žadatele smí vlastnit nejvýše dvě nemovitosti k bydlení a roli hraje také stav domu spolu s příjmy rodiny. Senioři se starobním důchodem v nezatepleném domě energetické třídy E až G mají hranici mírnější než ostatní, stačí jim příjem do pátého příjmového decilu. Jde o polovinu domácností s nižšími příjmy a stejné pravidlo platí i tam, kde alespoň jeden člen domácnosti pobírá invalidní důchod třetího stupně.
Ostatní rodiny v nezatepleném domě třídy E až G se musí vejít do třetího příjmového decilu, mají tedy příjmový strop výrazně nižší. Bez ohledu na stav budovy pak na peníze dosáhnou domácnosti, které mají přiznanou dávku státní sociální pomoci. Jestli konkrétní rodina příjmovou hranici splňuje a má na dotaci nárok, ověří zdarma energetický poradce.
Výše podpory záleží na novém zdroji tepla
Plných 150 000 Kč vyplatí Státní fond životního prostředí při pořízení tepelného čerpadla typu vzduch-voda, země-voda nebo voda-voda. U jednodušší varianty vzduch-vzduch činí podpora 100 000 Kč. Dotace se ale vztahuje i na kotle a kamna na biomasu nebo na napojení k dálkovému vytápění.
|Nový hlavní zdroj tepla
|Výše dotace
|Tepelné čerpadlo vzduch-voda, země-voda nebo voda-voda
|150 000 Kč
|Kotel na biomasu s akumulační nádrží nebo samočinnou dodávkou
|120 000 Kč
|Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
|100 000 Kč
|Kamna na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
|50 000 Kč
|Napojení na soustavu zásobování teplem
|50 000 Kč
Výměnu topení lze v programu spojit také se zateplením domu, na které stát přidá až 250 000 Kč, takže dohromady může domácnost čerpat až 400 000 Kč. Kdo se pustí do větší opravy a dotace mu nestačí, může v bance nebo stavební spořitelně požádat o bezúročný úvěr až do výše přiznané podpory.
Cesta k penězům vede přes poradce
Do papírování se majitel domu nemusí pouštět sám. Všechno začíná setkáním s proškoleným energetickým poradcem programu Nová zelená úsporám, kterého lze najít v každém regionu Česka. Jeho služby nic nestojí, a proto si s ním majitel nejprve v klidu projde, co dům potřebuje a jaký zdroj tepla dává smysl.
Poradce pak zdarma vypracuje renovační pas, bez kterého žádost podat nejde. V dokumentu popíše současný stav stavby, navrhne rozumné pořadí prací a spočítá předpokládané náklady i budoucí úspory energií. Následně pomůže dát dohromady zbývající podklady, tak aby žádost prošla bez zbytečných průtahů.
Peníze chodí předem jen při včasné žádosti
O tom, kdy peníze dorazí na účet, rozhoduje okamžik podání žádosti. Pokud ji majitel odešle ještě před dokončením prací, pošle mu fond peníze zálohově předem a teprve po skončení výměny kotle se dokládají dokumenty o hotové renovaci. Jenže když žádost odejde až po dokončení prací, stát podporu vyplatí zpětně.
Samotná žádost se podává výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR na webu programu. Může ji odeslat sám majitel domu, nebo ji s ním podá energetický poradce. Když si žadatel není čímkoli jistý, poradí mu také kterékoli krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (novazelenausporam, novazelenausporam).