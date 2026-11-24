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Tesla se rozhodla ponechat svým elektromobilům současnou generaci počítače AI4. Připravovaný čip AI5, který má nabídnout řádově vyšší výpočetní výkon, zamíří přednostně do humanoidního robota Optimus. Potvrdil to Elon Musk 22. listopadu 2026 v reakci na dotaz jednoho z majitelů elektromobilů. Podle šéfa Tesly totiž současný hardware nabízí dostatečný výkon pro dosažení autonomního řízení bezpečnějšího než lidský řidič.
Ještě během letošního léta se přitom spekulovalo, zda novou generaci čipu dostane jako první Tesla Model 3, nebo populární Model Y. Muskovo vyjádření však naznačuje, že automobilka momentálně nemá důvod s nasazením AI5 do běžných elektromobilů spěchat.
Místo AI5 přijde pouze vylepšená AI4.5
Současné elektromobily Tesla využívají počítač AI4, známý také jako Hardware 4 (HW4). Ten zpracovává obraz z kamer a zajišťuje výpočty potřebné pro asistenční systém Full Self-Driving (FSD).
Automobilka sice připravuje jeho modernizovanou verzi AI4.5, zásadní výkonnostní skok ale očekávat nelze. Musk vysvětlil, že půjde především o přechod na rychlejší operační paměti LPDDR5X. Samotný nárůst výpočetního výkonu má být relativně malý.
Navíc došlo ke změně původních plánů. Tesla podle Muskova dalšího vyjádření snížila plánovanou kapacitu paměti z 32 na 24 GB na čip. Důvodem jsou rostoucí ceny pamětí a omezení jejich propustnosti. Nový hardware by se měl začít vyrábět přibližně v polovině roku 2027.
AI4.5 is a relatively small performance improvement that is mostly due to needing to upgrade RAM to LPDDR5X— Elon Musk (@elonmusk)
November 22, 2026
Výrazně výkonnější AI5 tak zatím získá robot Optimus, jehož vývoj Tesla považuje za jednu ze svých technologických priorit. To ovšem neznamená, že se čip do elektromobilů nikdy nedostane. Musk pouze potvrdil současné rozhodnutí automobilky.
Stačí současný hardware skutečně na autonomní řízení?
Právě zde vzniká největší otazník. Musk tvrdí, že AI4 má dostatek výkonu pro
autonomní řízení na úrovni překonávající lidské schopnosti. Tesla ale zatím neprokázala, že její běžné elektromobily dokážou s tímto hardwarem bezpečně jezdit zcela bez dozoru.
Ani nejnovější generace softwaru FSD 15 tuto otázku definitivně neřeší. Systém Full Self-Driving (Supervised) nadále vyžaduje pozornost řidiče a připravenost kdykoliv převzít řízení. Ostatně sama Tesla upozorňuje, že používání FSD z automobilu nedělá plně autonomní vozidlo.
Situaci komplikuje také zkušenost se starší generací HW3. Ta měla podle dřívějších očekávání Tesly rovněž umožnit plně autonomní řízení, později však Musk připustil její nedostatečný výkon.
Pro současné majitele Tesel je proto důležitější než samotný název procesoru otázka, zda AI4 zvládne všechny budoucí funkce autonomního řízení. Nový čip totiž automaticky neznamená lepší automobil, stejně jako starší hardware není zárukou, že budou všechny slibované funkce skutečně dostupné.
Muskovo rozhodnutí zároveň ukazuje, jak významnou roli už v plánech Tesly hraje robotika. Automobilka investuje do vývoje procesorů, které nemusí využívat pouze její elektromobily. A právě Optimus nyní dostává přednost před dalším výrazným navýšením výpočetního výkonu osobních vozů.
Zdroje: https://www.tesla.com/support/fsd