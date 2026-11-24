Foto: Magnific
Sledujete film na Netflixu, když se obraz náhle zastaví a
televize oznámí ztrátu internetového připojení. Telefon přitom funguje normálně, počítač také a router žádnou chybu nehlásí. Podobné výpadky nemusí znamenat poruchu televizoru. Často za nimi stojí nastavení domácí Wi-Fi, které jiným zařízením vůbec nevadí.
Moderní chytré televizory obvykle podporují bezdrátové připojení v pásmech 2,4 a 5 GHz. Každé z nich má odlišné vlastnosti. První nabízí zpravidla lepší dosah a snáze překonává překážky, druhé dokáže při dobrém signálu zajistit vyšší přenosové rychlosti.
Problém nastává ve chvíli, kdy router automaticky rozhoduje, ke kterému pásmu se zařízení připojí. Funkce známá jako
band steering, u některých výrobců označovaná například Smart Connect, má připojení optimalizovat. Jenže komunikace mezi routerem a televizorem nemusí vždy fungovat ideálně.
Výsledkem mohou být opakované výpadky, pomalé načítání streamovacích aplikací nebo situace, kdy se televize k síti připojí až na několikátý pokus.
Problém s chytrou televizí
Foto: Magnific
Automatické přepínání Wi-Fi může být součástí problému
Řada domácích routerů používá pro pásma 2,4 a 5 GHz společný název bezdrátové sítě. Uživatel tak vidí jedinou Wi-Fi a nemusí řešit, jakou frekvenci jeho zařízení využívají.
To je pohodlné zejména u telefonů a notebooků, které se pohybují po domácnosti. Televize však zůstává na jednom místě a automatické rozhodování nemusí být vždy výhodné.
Pokud
televizor stojí dál od routeru nebo jeho signálu brání několik zdí, může být připojení v pásmu 5 GHz na hranici použitelnosti. Router se přesto může pokoušet zařízení směrovat právě do tohoto pásma. Výsledkem je nestabilní spojení, přestože pomalejší pásmo 2,4 GHz by na stejném místě fungovalo spolehlivěji.
Jedním z možných řešení je dočasně vypnout automatické slučování pásem a vytvořit dvě samostatně pojmenované Wi-Fi sítě. Například DomaciWiFi_24 a DomaciWiFi_5G.
Potom lze televizor postupně připojit k oběma sítím a porovnat jejich stabilitu. Nejde o univerzální doporučení vypínat Smart Connect v každé domácnosti. Je to především diagnostický krok, který pomůže zjistit, zda za problémy stojí přepínání pásem.
Potíže mohou způsobovat také samotné Wi-Fi kanály. Některé routery v pásmu 5 GHz využívají kanály podléhající technologii DFS. Ta umožňuje sdílet frekvence s radarovými systémy a v případě jejich detekce vyžaduje změnu kanálu.
Taková změna může připojení dočasně přerušit. Navíc některé starší televizory nepodporují všechny používané kanály, takže určitou Wi-Fi síť nemusí vůbec zobrazit.
Při podezření na tento problém stojí za vyzkoušení pevné nastavení kanálu 36, 40, 44 nebo 48 v pásmu 5 GHz. Jde o běžné kanály mimo DFS rozsah. Je ovšem potřeba počítat s tím, že zvolený kanál může být v bytovém domě více obsazený než jiné dostupné frekvence.
Jak zjistit příčinu a obnovit stabilní připojení
Než začnete měnit konfiguraci routeru, ověřte, zda skutečně vypadává bezdrátové spojení. Televize totiž může zůstat připojená k Wi-Fi, ale současně ztratit přístup k internetu. To jsou dvě různé závady.
Nejprve vyzkoušejte telefon nebo notebook připojený ke stejné domácí síti, ideálně v blízkosti televizoru. Pokud internet nefunguje ani na druhém zařízení, zaměřte se na router nebo poskytovatele připojení.
Jestliže ostatní zařízení fungují, otevřete v televizoru nastavení sítě. Některé modely zde dokážou samostatně zobrazit spojení s routerem a dostupnost internetu. Další užitečný test představuje krátkodobé připojení televizoru k hotspotu telefonu. Pokud na něm pracuje stabilně, podezření se přesouvá k domácí síti nebo její kompatibilitě s televizorem.
Následně proveďte úplný restart. Televizor odpojte od elektrické zásuvky přibližně na dvě minuty a router alespoň na jednu minutu. Nejprve znovu spusťte router, vyčkejte na obnovení internetu a teprve potom zapněte televizor.
Pokud se závada vrací, vymažte v televizoru uložené síťové připojení a připojte se znovu. Zkontrolujte také dostupnost aktualizací systému. Výrobci prostřednictvím firmwaru opravují nejen chyby aplikací, ale také některé problémy s připojením. U vybraných modelů lze aktualizační soubor stáhnout z oficiální podpory výrobce a nainstalovat pomocí USB.
Vyplatí se rovněž prověřit umístění routeru. Signálu škodí železobetonové konstrukce, kovové překážky i uzavřené skříňky. Jeho dosah může ovlivnit také větší množství sousedních Wi-Fi sítí.
Televizor nemusí mít stejně dobrý příjem jako telefon položený vedle něj. Rozhoduje konstrukce bezdrátového modulu, anténa i umístění zařízení. Proto samotná skutečnost, že na mobilu Wi-Fi funguje, ještě nevylučuje problém s dosahem signálu. Pro sledování 4K je důležitější stabilita než maximální rychlost
Výběr vhodného pásma závisí především na podmínkách v konkrétní domácnosti. Pokud televizor stojí nedaleko routeru a má silný signál, bývá vhodnější pásmo 5 GHz. Nabízí vyšší rychlosti a zpravidla také méně rušení než přeplněné pásmo 2,4 GHz.
Na větší vzdálenost však může být situace opačná. Stabilní připojení v pásmu 2,4 GHz bývá pro běžné streamování užitečnější než rychlá síť 5 GHz, která několikrát za večer vypadne.
Překážkou přitom nemusí být ani samotná rychlost internetu. Netflix pro sledování obsahu ve 4K doporučuje stabilních alespoň 15 Mb/s. Určitá rychlostní rezerva je samozřejmě vhodná, zejména pokud připojení současně využívají další členové domácnosti.
Ani internet s rychlostí několika stovek megabitů za sekundu ale automaticky nezaručí plynulé přehrávání. Jestliže je bezdrátové spojení mezi televizorem a routerem nestabilní, vysoká rychlost přípojky problém nevyřeší.
Pokud nepomůže změna pásma, kanálu ani umístění routeru, stojí za zvážení kabelové připojení přes Ethernet. Odstraní totiž rušení a kolísání bezdrátového signálu mezi televizorem a routerem.
Ve větších bytech nebo rodinných domech může pomoci také kvalitní mesh systém. Je však důležité, aby jednotlivé uzly měly samy stabilní spojení. Připojení televizoru kabelem do vzdáleného mesh uzlu totiž nepomůže, pokud tento uzel komunikuje s hlavním routerem prostřednictvím slabé Wi-Fi.
Než tedy pořídíte nový televizor nebo dražší router, zkuste nejprve oddělit obě bezdrátová pásma, prověřit používaný kanál a porovnat sílu signálu. Někdy stačí jediná změna nastavení, která odstraní výpadky bez jakýchkoliv dalších výdajů.
Zdroj:
https://www.asus.com/support/faq/1030641 https://www.samsung.com/uk/support/tv-audio-video/how-to-troubleshoot-internet-connectivity-for-samsung-tv