Kolik si vydělá státní úřednice v Česku? Z výše měsíční mzdy vám spadne čelist

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Když se řekne státní zaměstnanec, většina lidí si automaticky vybaví buď lenivého úředníka s jistotou místa, nebo naopak privilegovaného pracovníka s nadstandardním příjmem. Realita je ale mnohem pestřejší a překvapivější. Pod jedním pojmem se totiž skrývá obrovská škála profesí – od referenta na přepážce až po ředitele celého ministerského odboru. A jejich výdělky se liší doslova propastně.
Data z portálu Platy.cz ukazují, že běžný referent si domů odnáší 29 500 až 47 500 korun hrubého měsíčně. Odborný referent má o něco lepší pozici s rozpětím 31 200 až 54 000 korun. Zvlášť na dolní hranici těchto částek rozhodně nejde o závratné sumy – naopak, pro mladé lidi začínající kariéru ve státní správě může být finanční start poměrně náročný.
Podle Českého statistického úřadu dosáhla průměrná měsíční mzda ve druhém čtvrtletí roku 2026 výše 51 966 korun. Řadoví referenti tedy zůstávají pod celostátním průměrem, což rozhodně neodpovídá představě o bohatých úřednících.
Kde se berou částky přes sto tisíc
Dramatický obrat přichází až s postupem po kariérním žebříčku. Pracovník vrchní rady si může přijít na 40 800 až 78 200 korun, vrchní státní rada pak pobírá 42 600 až 98 100 korun hrubého. Tady už se dostáváme k částkám, které skutečně překračují běžný standard.
Skutečný finanční skok ale nastává na řídicích pozicích. Ředitel odboru má platové rozpětí od 61 400 korun až po závratných 155 100 korun měsíčně. Právě toto obrovské rozmezí dokazuje, že srovnávat úředníka v podatelně s vrcholovým manažerem ministerstva je stejně nesmyslné jako porovnávat prodavačku s generálním ředitelem nadnárodní firmy.
Výsledný příjem státních zaměstnanců se přitom skládá ze základního tarifu podle platové třídy a stupně a z nenárokových složek – osobní příplatek nebo příplatek za vedení mohou tabulkový plat výrazně navýšit.
Co všechno musí úředník splnit a čeho se musí vzdát
Práce pro stát ale není jen o penězích. Ministerstvo vnitra České republiky specifikuje, že státní zaměstnanci vykonávají službu podle zákona o státní službě v takzvaných služebních úřadech – tedy v ministerstvech, ústředních orgánech a správních úřadech s celostátní působností.
Služební poměr přináší podstatně přísnější pravidla než běžné zaměstnání. Nováčci musí složit náročnou úřednickou zkoušku. Státní zaměstnanec má striktně omezené možnosti výkonu jiné výdělečné činnosti a vztahují se na něj také limity v politické angažovanosti. Výměnou za tato omezení dostává garanci stability služebního poměru, systém benefitů a odpovídající odměňování.
Duben roku 2026 přinesl významnou změnu. Vláda na základě dohody se sociálními partnery schválila plošné navýšení platových tarifů o 9 procent, které vstoupilo v platnost 1. dubna 2026 vládním nařízením č. 16/2026 Sb. Úprava se dotkla přibližně 580 tisíc zaměstnanců – nejen úředníků na ministerstvech a správních úřadech, ale také pracovníků obcí a krajů.
Tento krok má pomoci celé škále podhodnocených profesí ve veřejných službách – od kuchařek a školníků přes nepedagogické pracovníky až po zaměstnance v kultuře nebo nelékařský personál. Hlavním cílem je udržet konkurenceschopnost veřejného sektoru na trhu práce a motivovat kvalifikované odborníky, aby ve státní správě zůstali.
Odpověď na otázku, kolik si státní úředník skutečně vydělá, tedy nemůže být jednoduchá. Konečná částka závisí na platové třídě, délce praxe, osobním ohodnocení a vedoucí odpovědnosti. Veřejná správa nabízí jak skromně placená základní místa, tak vysoce odměňované manažerské posty vyžadující špičkovou odbornost. Pravda leží někde mezi mýty o zlatých platech a představou o podhodnocených úřednících.
Zdroje článku: arecenze.cz, platy.cz, mpsv.gov.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová