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Po rozvodu mu zbylo jen málo peněz, proto sáhl po starém bytě. Vlastními silami ho proměnil k nepoznání

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Dennívýzva
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Rozvod není nikdy snadnou a lehkou záležitostí. Naopak, je vždy spojen s mnoha starostmi, jednou z těch největší je bydlení, neboť jeden z partnerů se musí vždy ze společného bytu odstěhovat a najít si nové bydlení.
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Zdroj: Neznámý zdroj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:04

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