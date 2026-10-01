Po rozvodu mu zbylo jen málo peněz, proto sáhl po starém bytě. Vlastními silami ho proměnil k nepoznání

Rozvod není nikdy snadnou a lehkou záležitostí. Naopak, je vždy spojen s mnoha starostmi, jednou z těch největší je bydlení, neboť jeden z partnerů se musí vždy ze společného bytu odstěhovat a najít si nové bydlení.
Většinou tím, kdo se do této nelehké situace dostane, zvláště pokud měli manželé děti, je muž. Podobně na tom byl i muž z našeho článku, který se ale rozhodl nepříjemné situaci postavit čelem a vytvořil si pro sebe úžasné nové bydlení.
Všechno musí pryč
Vzhledem k tomu, že muž po rozvodu neměl peněz nazbyt, musel si koupit starý byt, který vyžadoval rozsáhlou rekonstrukci. Na tu ale muž také neměl příliš mnoho peněz, a tak se místo toho, aby se obrátil na odbornou firmu, rozhodl, že si byt zrenovuje sám.
Jak se rozhodl, tak také udělal. Nejprve z bytu vyhodil vše staré a nepotřebné, od nábytku či tapet až po podlahu.
Fotografie: Mediainfo
Když to vše muž udělal, zjistil, že většina příček v bytě je křivých a zároveň nebyl spokojen s rozvržením bytu, neboť například v kuchyni bylo velmi málo místa. Rozhodl se tedy, že některé příčky zboří a postaví si vlastní, rovné a v místech, kde mu budou vyhovovat.
Tato činnost ho samozřejmě stála mnoho sil a času, společně s vystěrkováním a položením nové podlahy se jednalo o nejnáročnější část rekonstrukce.
Fotografie: Mediainfo Nové a moderní bydlení
Postavením příček to ale neskončilo, muž vyměnil také stará okna za nová plastová, v bytě vyměnil také všechny rozvody a radiátory. Pak už mohly začít příjemnější práce, jako například vymalování bytu, kdy se muž rozhodl použít kombinaci bílé a světle modré barvy, čímž prostotu dodal příjemnou a moderní atmosféru.
Také veškerý nábytek, který se rozhodl do bytu umístit, včetně kuchyňské linky, sestavil a namontoval zcela sám. Obecně převažuje nábytek bílé barvy, v kuchyni jde o zajímavou kombinaci bílé a tmavě hnědé.
Fotografie: Mediainfo
Vzhledem k tomu, že se prostorově jedná o malý byt, použil muž pro dojem většího prostoru také několik optických triků, jako například bodové osvětlení ve stropě či použití velkých zrcadel na dveřích skříní v chodbě. Výsledek vypadá naprosto skvěle, muž má nové a pohodlné bydlení, které si navíc postavil vlastníma rukama.
Úvodní Fotografie: Mediainfo
Článek
Muž po rozvodu neměl peněz nazbyt a tak si koupil starý byt. Zrekonstruoval ho k nepoznání pochází z webu Světkreativity.