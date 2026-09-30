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Esteban Ocon končí v týmu Haas

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Esteban Ocon po dvou sezónách opouští Haas. Francouzský pilot se k americkému týmu připojil před sezónou 2025 po předchozím působení v Alpine a Renaultu. Plány prozatím neohlásil.
Haas neprodloužil smlouvu s Estebanem Oconem.

Haas neprodloužil smlouvu s Estebanem Oconem.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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