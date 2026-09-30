Esteban Ocon končí v týmu Haas

O konci Estebana Ocona v Haasu se mluví již od Velké ceny Miami, ale francouzský pilot i tým vždy všechny spekulace vyvrátili. Nyní přichází zpráva, že se Haas rozhodl neprodloužit jeho smlouvu.
Francouz přišel do Haasu jako zkušený pilot s několika sezónami ve formuli 1. Předtím závodil také za Force Indii, Racing Point a Renault, největší úspěch ale zaznamenal v roce 2021, kdy si připsal své jediné vítězství ve Velké ceně Maďarska.
V Haasu začal závodit od sezóny 2025 a jeho týmovým kolegou byl Oliver Bearman. Po dvou sezónách se však spolupráce chýlí ke konci. Esteban Ocon tak bude muset hledat novou výzvu a Haas zase nového pilota, který doplní sestavu týmu pro další období.
TGR Haas F1 Team and Esteban Ocon will part ways at the conclusion of the 2026 season.
With plenty of racing ahead, our focus remains on working together to maximize every opportunity through to the final race of the year.#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/4iQAuqnSyA
— TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 30, 2026
“Rád bych poděkoval Estebanovi za všechno, čím přispěl k týmu. Jeho profesionalita a oddanost se ukázaly jako neocenitelné v době, kdy se jako organizace nadále rozvíjíme,” vyjádřil se šéf týmu Haas Ajao Komacu.
Ke svému konci se na Instagramu vyjádřil i Esteban Ocon. „Moje působení v týmu Haas skončí na konci sezóny 2026.“
„Tento projekt opouštím s hlavou vztyčenou a hrdý na své výkony, které jsem podával za okolností, které nebyly vždy nejjednodušší, a to z různých důvodů a vlivem faktorů, které jsem nemohl ovlivnit. Mým bezprostředním cílem je nadcházející závodní víkend. Budu i nadále tvrdě pracovat s týmem, maximálně využít každou příležitost a vytěžit z vozu maximum. V této sezóně nás ještě čeká mnoho závodů a jako vždy za volantem vydám ze sebe vše, co je v mých silách, pro sebe i pro svůj tým.“
„Stále jsem motivovaný. Stále mám hlad po úspěchu. Tohle rozhodně není konec mé kariéry ve formuli 1.“