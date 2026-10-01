Miloš Zapletal svolal své královny krásy: Oslava 20 let od triumfu Kuchařové a otevřená slova o Hanychové

Lucie Křížková vyhrála Miss České republiky v roce 2003. Lucie Křížková zvítězila před lety ještě jako Váchová. Aneta Vignerová vyhrála Miss České republiky v roce 2009. Aneta Vignerová je partnerka Petra Kolečka. Radka Rosická zvítězila v roce 2002. Jana Doleželová zvítězila v roce 2004. Petra Macháčková, Agáta Hanychová, Ivana Christová - královny krásy napříč generacemi. Tataťána Kuchařová s manželem. Tataťána Kuchařová se dobře bavila. Jana Hronková skončila na druhém místě v roce 2009. Petra Macháčková a Agáta Hanychová jsou dobré kamarádky. Agáta Hanychová skončila na třetím místě 2005. Petra Macháčková skončila druhá v roce 2005. Kateřina Průšová je vítězka roku 2002. Ředitel Miss České republiky Miloš Zapletal. Andrea Kloboučková byla druhá vicemiss v roce 2001. Veronika Chmelířová skončila na 3. místě v roce 2007. Ivana Christová vypadá naprosto senzačně. Ivana Christová zvítězila v roce 1989. V roce 2007 vyhrála Kateřina Sokolová. Miloš Zapletal se skvěle bavil. Miloš Zapletal a Aneta Vignerová. Miloš Zapletal se svou chotí. Taťána Kuchařová má dvacet let od toho co se stala Miss World. Taťána Kuchařová je stále nádherná. Taťána Kuchařová na setkání Miss České republiky. Taťána Kuchařová a Miloš Zapletal. Taťána Kuchařová ukázala nádherný prsten. Setkání Miss České republiky. Všichni se dobře bavili. Taťána Kuchařová v plné kráse. Lucie Šlégrová a Radka Rosická.
Zakladatel a ředitel Miss České republiky Miloš Zapletal (84) čas od času uspořádá setkání všech královen krásy i po tolika letech. Největší výhrou bylo pro Miloše Zapletala, kdy přesně před dvaceti lety získala Taťána Kuchařová (38) titul Miss World. Na setkání všech krásek nechyběla ani redakce Aplausin.cz.
Okouzlující dámy i po letech
Miloš Zapletal byl ředitelem soutěže Miss České republiky v letech 1989 až 2008. Na krásné akci nechyběla ani první Miss Československo 1989 Ivana Christová nebo Jana Hronková, která skončila tentýž rok na druhém místě. Oběma dámám to velmi slušelo. Jak následně zachytili fotografové Aplausin.cz, celou akci si náramně užívaly.
Hanychová z Miss vytěžila vše
Nejznámější ze všech Miss i přesto, že nevyhrála první místo, je jednoznačně Agáta Hanychová, která se Miss zúčastnila v roce 2005. Tehdy ročník moderoval Jan Čenský a Zapletal v podcastu Agáty prozradil, že jakmile se dozvěděl, že je to dcera Veroniky Žilkové, tak si pomyslel, že bude Agáta pořádné éro.
Agáta se do povědomí široké veřejnosti a médií dostala právě díky účasti v soutěži krásy a vytěžila z ní vše. Hanychová nikdy nebyla tou poslušnou modelkou a na tom si prakticky vybudovala celou svoji kariéru.
Kuchařová Miss World před 20 lety
Mezi dalšími přítomnými byly modelky jako Lucie Šlégrová, Radka Rosická, Lucie Křížková nebo Aneta Vignerová. Letos to také bylo už neuvěřitelných dvacet let od chvíle, kdy se Taťána Kuchařová stala Miss World a je považována za největší úspěch Miloše Zapletala.
Taťána Kuchařová tehdy v polské Varšavě porazila neuvěřitelných 103 žen a dívek a stala se tak Miss World 2006. Taťána na slavností setkání dorazila v doprovodu manžela Ondřeje Havlíčka a ohromně jí to slušelo. Kuchařová oblékla jednoduché rudé šaty, které jí perfektně padly a mezi ostatními jednoznačně vyčnívala.
Zdroj: Aplausin.cz