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Miloš Zapletal svolal své královny krásy: Oslava 20 let od triumfu Kuchařové a otevřená slova o Hanychové

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Zakladatel a ředitel Miss České republiky Miloš Zapletal (84) čas od času uspořádá setkání všech královen krásy i po tolika letech. Největší výhrou bylo pro Miloše Zapletala, kdy přesně před dvaceti lety získala Taťána Kuchařová (38) titul Miss World. Na setkání všech krásek nechyběla ani redakce Aplausin.cz.
Miloš Zapletal svolal své královny krásy: Oslava 20 let od triumfu Kuchařové a otevřená slova o Hanychové

Miloš Zapletal svolal své královny krásy: Oslava 20 let od triumfu Kuchařové a otevřená slova o Hanychové

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 13:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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