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ZÁŘÍ 2026: Hajná ze Šumavy, chemikálie v národním parku i legendární koncert

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Je tu začátek měsíce a spolu s ním i náš tradiční přehled textů, které v uplynulých týdnech nejvíce bodovaly u čtenářů Plzeňské Drbny. Českem ve velkém rezonoval nález chemikálií v NP Šumava. Zaujalo také pokračování příběhu týraného pejska Míši a velkou pozornost právem vzbudila i hajná ze Šumavy.
ZÁŘÍ 2026: Hajná ze Šumavy, chemikálie v národním parku i legendární koncert

ZÁŘÍ 2026: Hajná ze Šumavy, chemikálie v národním parku i legendární koncert

Zdroj: Lucie Marunová, Armáda ČR, Richard Beneš
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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