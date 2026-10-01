ZÁŘÍ 2026: Hajná ze Šumavy, chemikálie v národním parku i legendární koncert

Neobvyklý případ rozplétali plzeňští strážníci. Vyjížděli ke garážím u nemocnice na Borech, kde se válela masivní kamenná deska. Její fotografii zveřejnili na sociálních sítích s popiskem, že není jisté, odkud pochází. Lidé začali hned spekulovat. Na desce je totiž jasně čitelný nápis „Wilsonův most“, což je nejmladší kamenný most v Česku.
Čtěte také: Strážníci našli pohozenou kamennou desku. Internet řeší, odkud pochází
Přes den Hajná ze Šumavy chodí lesem v montérkách a pohorkách, prohání se mezi stromy v traktoru, pracuje se včelami a kamarádí se s liškou. Jindy ale mladá dáma oblékne šaty a podpatky. Lucie Marunová je skutečná hajná, která zasvětila svůj život Šumavě. Zároveň navrhuje elegantní dámskou módu, je popularizátorkou přírody a právě pokřtila knihu o své cestě k lesnickému povolání. Jak vypadá život mezi divočinou, módou a městem? A co všechno může člověka v šumavských lesích potkat?
Čtěte také: Hajná ze Šumavy pracuje v divočině, má vlastní módní značku a napsala knihu
Aplikace DigiDiaDem, na které pracují plzeňští odborníci, dokáže zachytit prvotní příznaky onemocnění, jako jsou Alzheimerova nemoc či frontotemporální demence. Do testování se zapojily čtyři tisíce zájemců, přičemž aplikace 15 procentům z nich doporučila vyhledat lékaře.
Čtěte také: Aplikace pozná nástup Alzheimera, vyzkoušely ji tisíce lidí a je dostupná online
Případ týraného Míši, u kterého panuje podezření i ze zneužívání, šokoval veřejnost i odborníky. Pejsek měl neléčené zlomeniny, poškozenou páteř i střeva, kvůli kterým se šestiletý kříženec nedokázal ani vyprázdnit. Jeho psychika byla rovněž značně podlomená. V domažlickém útulku se ale den ode dne zlepšuje a začíná si hrát s hračkami jako každý jiný veselý pes. Do nového domova zatím nemůže. Před sebou má ještě operaci.
Čtěte také: Otřesně týraný Míša konečně šťastně vrtí ocáskem. V útulku se každý den zlepšuje
Šumavské Hartmanice už podesáté provonělo maso grilovaných vepřů a jednoho býka. Na populární Mistrovství Šumavy v opékání prasat dorazilo tentokrát opět kolem 2500 návštěvníků z celého Česka. Vychutnat si mohli skvěle upečené vepřové podle tajných a osvědčených receptů celkem 18 grilovacích týmů. Vítězem 10. ročníku se stal už potřetí tým z Bolešin u Klatov. Na druhém místě se umístil Pepa Gril a bronz patří týmu z chodského Mrákova.
Čtěte také: Na šumavském mistrovství v opékání prasat bojovalo o přízeň davů 18 grilovacích týmů
Legendární, skandální a mýty opředený koncert okořeněný policejním zákrokem se uskutečnil 15. září 1987 v plzeňském amfiteátru na Lochotíně. Hlavní hvězdou byla slavná, tehdy ještě západoněmecká punková skupina Die Toten Hosen, po které nastoupil tuzemský diskotékový král Michal David. To se vzápětí ukázalo jako fatální chyba pořadatelů akce. Plzeňská Drbna poprvé zveřejňuje nikdy nepublikované fotografie z akce. Jejich autorem je šéfredaktor Plzeňské Drbny.
Čtěte také: Legendární koncert rozpoutal peklo. Poprvé vidíte 39 let staré fotky Toten Hosen v Plzni
Roky pracoval pro agenturu Rossija Segodňa, pod kterou spadají média, jež česká kontrarozvědka označuje za hlavní nástroje ruské státní propagandy. Dnes Miloš Flajšhans vyučuje dějepis na jedné ze středních škol zřizovaných Plzeňským krajem. Náměstek pro oblast školství Vladimír Kroc (ANO) v tom nespatřuje žádný problém.
Čtěte také: Učitele, který pracoval pro ruskou propagandu, se zastal náměstek pro školství
Narodil se s kombinovaným postižením zraku a pohybového aparátu. Dnes na jedno oko nevidí vůbec, na druhé pouze z 20%. Nohy ho trápí stále. Martin Bihary se odmítl smířit s omezeními a dokládají to jeho sportovní úspěchy v bench pressu. Poslední si veze z nejprestižnější kulturistické soutěže světa.
Čtěte také: Česko má svého Mr. Olympia, mezi zdravými sportovci zazářil handicapovaný Martin
Na středověké sklepy narazili stavbaři v samotném centru Klatov přímo u paty slavné Černé věže a radnice. Na nádvoří za radnicí vzniká romantický svatební dvorek. Stavbaři museli jít s ohledem na požadavky správců sítí hlouběji pod zem, než se původně očekávalo. Díky tomu objevili podzemní prostory.
Čtěte také: Na tajemné podzemní prostory narazili při stavbě svatebního dvorku u Černé věže
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) podal trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s kontaminací území bývalého vojenského prostoru Zhůří na Klatovsku, které se nachází na území Národního parku Šumava. Jedno oznámení policie už přijala také od zastupitele Prášil.
Čtěte také: Další trestní oznámení kvůli kontaminaci na Šumavě, tentokrát ho podal ministr