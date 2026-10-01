Benzin v Libereckém kraji byl ve středu nejlevnější v ČR, nafta patřila k dražším

Natural 95 byl před týdnem o 14 haléřů dražší. Nafta v kraji zlevnila o 21 haléřů na litru. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, byl přesto benzin o 11,39 koruny na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 16,63 Kč na litru méně. Ode dneška jsou ceny paliv regulované.
Ceny šly ve středu dolů v celém Česku, benzin zlevnil za poslední týden u čerpacích stanic o pět haléřů na průměrných 45,86 Kč. Nafta se ve středu prodávala v průměru po 49,44 koruny, před týdnem byla o osm haléřů dražší. Kvůli výraznému zdražení paliv v posledních týdnech se vláda ode dneška vrátila k regulaci cen, za litr nafty dnes mohou chtít u čerpacích stanic maximálně 48,72 koruny za litr, u benzinu nesmí cena překročit 46,14 koruny.
V Liberci se s regulací ceny u pump snížily, některé z těch nejlevnějších ale naopak zdražily, zjistila dnes ráno ČTK. V krajském městě bylo dnes možné litr benzinu natankovat od 43,50 Kč, o 40 haléřů levněji než ve středu. Maximální cena, zejména u benzinek na průtahu, klesla z 46,90 koruny většinou na přípustné maximum 46,14 Kč. Ceny nafty dnes začínaly od 47,50 Kč, některé čerpací stanice zlevnily víc než o tři koruny, ještě ve středu se na průtahu tankoval litr po 51,90 Kč, dnes byly většinou ceny na přípustném maximu 48,72 koruny.
Ve středu, před regulací, měl Liberecký kraj v Česku nejlevnější benzin, naopak nafta v kraji patřila k nejdražším. Nejlevnější naftu prodávali ve středu u čerpacích stanic v Jihomoravském a Karlovarském kraji, litr tam byl průměrně po 49,33 Kč. Nejdražší benzin tankovali ve středu řidiči v Praze, kde litr benzinu přišel průměrně na 46,36 Kč. Nafta byla nejdražší v Olomouckém kraji, za litr tam chtěli ve středu průměrně za 49,60 koruny.
V Libereckém kraji byl benzin pod celostátním průměrem, nafta ale byla ve středu nad ním. Nejlevnější benzin v kraji prodávali ve středu na Semilsku, kde litr v průměru přišel na 45,52 koruny. Naopak tam ale měli nejdražší naftu - litr se tam prodával průměrně za 49,69 Kč. Nejméně platili za naftu motoristé na Liberecku, litr tam byl průměrně po 49,27 Kč. Nejvíc chtěli za benzin u čerpacích stanic na Jablonecku, kde byl litr průměrně za 45,62 koruny.
Jak je to v Polsku?
V minulosti byli lidé hlavně v příhraničních oblastech Libereckého kraje zvyklí jezdit za levnými pohonnými hmotami do sousedního Polska, teď se to ale nevyplatí, i když se tam od minulého týdne ceny nezměnily. Platí to alespoň pro čerpací stanici AB u hranic s Českem, kde dnes měli litr benzinu stejně jako před týdnem za 8,19 zlotého, tedy asi 45,80 koruny. Nafta zůstala na 9,37 zlotého za litr, což je zhruba 52,20 koruny.