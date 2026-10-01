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Benzin v Libereckém kraji byl ve středu nejlevnější v ČR, nafta patřila k dražším

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Paliva v Libereckém kraji po šesti týdnech zdražování v posledním týdnu před regulací zlevnila. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se ve středu u čerpacích stanic prodával v průměru za 45,58 Kč. Šlo o nejnižší cenu v Česku. Nafta v kraji zlevnila, za litr řidiči platili průměrně 49,46 Kč.
Benzin v Libereckém kraji byl ve středu nejlevnější v ČR, nafta patřila k dražším

Benzin v Libereckém kraji byl ve středu nejlevnější v ČR, nafta patřila k dražším

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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