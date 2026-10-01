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Gabriela Partyšová oslavila čtvrté výročí se svým miliardářem v Paříži: Překvapivá slova o třetí svatbě

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Gabriela Partyšová (48) má za sebou pořádně romantický víkend. Se svým partnerem Igorem Fajtem (60) vyrazila do Paříže, kde společně oslavili čtyři roky vztahu. A nechyběl ani koncert světové hvězdy Celine Dion. Moderátorka si večer užila naplno a v publiku si dokonce zazpívala. Došlo během romantického výletu i na zásadní otázku? To prozradila v rozhovoru pro Aplausin.cz.
Gabriela Partyšová oslavila čtvrté výročí se svým miliardářem v Paříži: Překvapivá slova o třetí svatbě

Gabriela Partyšová oslavila čtvrté výročí se svým miliardářem v Paříži: Překvapivá slova o třetí svatbě

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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