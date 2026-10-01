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Siniaková v Pekingu čtyřmi gamy v řadě zlomila Polku. Teď ji čeká Svitolinová, která odpočívala celé první kolo

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Kateřina Siniaková otočila v Pekingu ztracený první set z 2:4 na 6:4 a postoupila do 2. kola China Open. Tam narazí na světovou sedmičku.
Siniaková v Pekingu čtyřmi gamy v řadě zlomila Polku. Teď ji čeká Svitolinová, která odpočívala celé první kolo

Siniaková v Pekingu čtyřmi gamy v řadě zlomila Polku. Teď ji čeká Svitolinová, která odpočívala celé první kolo

Zdroj: Peter Menzel / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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