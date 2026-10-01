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Sucho na Přerovsku neustupuje: Zákaz odběru vody z řek potrvá do konce října

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Kvůli nepříznivé hydrologické situaci na Přerovsku prodloužila přerovská radnice zákaz odběru vody z vybraných řek a potoků na Přerovsku do konce října. Zákaz byl vydán v polovině srpna, původně s platností do konce září a týká se správního obvodu Přerov, ve kterém je 59 obcí.
Sucho na Přerovsku neustupuje: Zákaz odběru vody z řek potrvá do konce října

Sucho na Přerovsku neustupuje: Zákaz odběru vody z řek potrvá do konce října

Zdroj: Město Přerov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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