Sucho na Přerovsku neustupuje: Zákaz odběru vody z řek potrvá do konce října

Sucho na Přerovsku neustupuje: Zákaz odběru vody z řek potrvá do konce říjnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sucho na Přerovsku neustupuje: Zákaz odběru vody z řek potrvá do konce říjnaZdroj: Město Přerov
Článek byl publikován 01.10.2026 16:08
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